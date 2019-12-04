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أخبار البلد

بوضع شعار المنتدى على طائراتها.. تعرف على استعدادات مصر للطيران لـ منتدى شباب العالم

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 04:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نورهان خفاجي
كشفت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدنى، أنه من المنتظر أن تسير الشركة الوطنية مصر للطيران الناقل الرسمي لمنتدي شباب العالم، نحو 120 رحلة منتظمة وإضافية من القاهرة إلى مدينة شرم الشيخ ذهاباً وعودة خلال فترة انعقاد منتدى شباب العالم، المقرر أن ينعقد خلال الفترة  بين 14 و17 ديسمبر الجاري، مُلقيًا الضوء على قضايا مختلفة تندرج تحت محاور السلام والتنمية والإبداع.

وأضافت المصادر، أن مصر للطيران ستقوم بوضع شعار المنتدى على طائرات الشركة ومعداتها وسياراتها الأرضية للترويج لهذا الحدث العالمي، وذلك في إطار الدور الوطني الذي تقوم به الشركة الوطنية في الترحيب بضيوف مصر.

ويقام منتدى شباب العالم "منتدى سنوي عالمي"، بمدينة شرم الشيخ بسيناء، ويعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

وقد انطلق المنتدى في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له؛ ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية لـ المنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم.
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