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أخبار العالم

شاهد.. حديث جانبي بين ماكرون وجونسون وترودو.. والسبب ترامب

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:48 ص
بوريس جونسون وجاستن
بوريس جونسون وجاستن ترودو
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شيماء مصطفى
رصد مقطع فيديو، حديثًا جانبيًا بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسي الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والكندي جاستن ترودو، في حفل الاستقبال الذي أقيم أمس الثلاثاء، بقصر باكنجهام لقادة حلف شمال الأطلسي "الناتو".

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يبدو أن الزعماء الثلاث كانوا يتحدثون عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرة إلى أنه لم يذكروه بالاسم، لكن كانوا يشيرون إلى المحادثات واللقاءات الصحفية المطولة التي عقدها طوال اليوم.

وظهر في مقطع الفيديو، جونسون وترودو وهما يتحدثان مع ماكرون عن سبب تأخره عن حفل الاستقبال المنعقد بمناسبة الذكرى السبعين لحلف الناتو، ليكملان حديثهما بعد ذلك بمزاح عن المؤتمر المطول الذي عقده مع ترامب دون إي أشارة لاسمه.

وسأل جونسون: "هل هذا يكون سبب تأخرك؟"، ليرد عليه ترودو: "لقد تأخر لأنه حضر مؤتمرا صحفيا مدته 40 دقيقة".

وأضاف رئيس الوزراء الكندي مازحًا: "من المؤكد أنك شاهدت تدلي فكي فريقه إلى الأرض".

وكانت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، استقبلت أمس زعماء حلف الناتو وزوجاتهم، في قصر باكينجهام، في إطار حفل استقبال للناتو بحضور دوق كامبريدج.

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