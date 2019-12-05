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فن

أول ظهور لـ محمد فؤاد بعد خروجه من المستشفى.. فيديو

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 10:56 ص
محمد فؤاد
محمد فؤاد
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آيه عاطف
نشر الفنان محمد فؤاد، فيديو له عبر حسابه على فيس بوك، وهو يقود سيارته، ويرتدي نظارة شمسية، ليطمئن جمهوره على حالته الصحية بعد خروجه من المستشفى.

وقال محمد فؤاد من خلال الفيديو: "جمهوري الحبيب العزيز، من قلب القاهرة الجميلة، ومصر الحبيبة، أحييكم، وبقولكم فؤش بخير، محدش يقلق يعني زي الناس اللي بتعيا عادي، إحنا مش أحسن من الناس".

واختتم محمد فؤاد حديثه للجمهو:"الحمد لله ربنا كريم ووقف معانا، ربنا من علينا بالستر والرضا، أزمة وعدت، وكان ربنا هو كبيرنا فيها، بطمنكم وبقولكوا ربنا ما يوريكم حاجة وحشة، ولا شر أبدا، ويمتعكم بالصحة".

ويعرض خلال الفترة الحالية مسلسل "الضاهر" الذي يقوم ببطولته محمد فؤاد، على قناة الحياة، وذلك بعد عدة تأجيلات من عرضه.

ويعود محمد فؤاد من خلال مسلسل الضاهر، إلى الدراما، بعد غياب ما يقرب من 9 سنوات، منذ تقديمه مسلسل "أغلى من حياتي".

 
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