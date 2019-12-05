المكوك.. الهلال السوداني يخطط لمفاجأة الأهلي بدوري الأبطال

يسعى الجهاز الفني لفريق الهلال السوداني، لتجهيز نجمه نزار حامد الملقب بـ "المكوك" لمواجهة الأهلي المقرر لها غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.



وذكرت صحيفة " كورة سودانية"، أن الجهاز الفني يخطط لمفاجأة الأهلي بتجهيز نزار حامد العائد من الإيقاف والدفع في في لقاء الغد".



وأضافت الصحيفة، أن الجهاز الفني يعول على نزار حامد كثيرا في قلب النتيجة على الأهلي والعودة بنتيجة إيجابية من القاهرة".



وكان الأهلي خسر بهدف دون رد أمام النجم الساحلي في الجولة الماضية، بينما فاز الهلال على بلاتينوم الزيمبابوي 2 - 1.



ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن النجم الساحلي صاحب المركز الثاني، بينما يحل بلاتينوم ثالثا بدون نقاط، والأهلي رابعا بنفس الرصيد.