وزير الشباب والرياضة ورئيس مؤسسة مصر الخير يشهدان احتفالية مشروع قيم وحياة بالأقصر

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والعالم الجليل الدكتور علي جمعة رئيس مؤسسة مصر الخير، والدكتور محمد عبد القادر نائب محافظ الاقصر حضور احتفالية مشروع "قيم وحياة" والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير بقاعة المؤتمرات بمحافظة الأقصر.



فى مستهل الاحتفالية رحب الدكتور علي جمعة بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لوجوده في المشروع، مؤكدا أن المشروع الآن أصبح نتاج خمس سنوات من العمل والكد والتطوير المستمر به، مضيفا أن نجاح المشروع جاء نتيجة لتضافر كل الجهود من أجل إنجاحه، وأشار أن وزارة الشباب والرياضة كانت أول وزارة تدعم المشروع وتقدم له كافة التسهيلات المطلوبة وذلك قبل دخول شركاء النجاح الآخرين في المشروع.



ولفت إلى أهمية عمل تقييم دائم ومستمر لأعمال المشروع حتي يتمكن دائما من التطوير والتحديث ومواكبة الأوضاع المتغيرة وكيفية التعامل معها.



فيما أعرب الدكتور أشرف صبحى عن سعادته بحضور الاحتفالية في نسختها الثانية، مشيرًا إلي أن المشروع يهدف إلي نشر مجموعة من القيم الأخلاقية في المجتمع، عن طريق رفع الوعي القيمي والأخلاقي بعيدًا عن أي تعصب ديني أو عرقي لجميع المواطنين في أنحاء الجمهورية، مضيفًا أن المشروع يقوم علي تنفيذ ورش عمل ولقاءات وندوات للشباب المشاركين في المشروع لتوعيتهم ، والبالغ عددهم حتي الآن ١٦٢٠ مشاركا ومشاركة.



فيما رحب الدكتور محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر بالسادة الحضور، وتوجه بالشكر لجمعية أجيال علي الأعمال التي قاموا في مشروع قيم وحياة، بالإضافة إلي العديد من الجهود التي تقوم بها، حيث تساعد هذه القيم التي ينشرها المشروع علي تعديل وتطوير الخطاب الديني.



وقد تم استعراض عدد من قصص النجاح ومنها .. من جنوب سيناء محمود رمضان، و زياد حمدي من الجيزة، بالإضافة إلي عرض فيديو للعديد من المشاركين في البرنامج من مختلف المحافظات.



الجدير بالذكر أن المشروع يهدف إلي القيام ببرامج توعوية عن القيم التي يجب غرسها ومنها (السلام، السعادة ، الاحترام ، المحبة ، البساطة ، الصدق ، النزاهة ، التعاون ، التواضع ، الإتحاد ، المسئولية) بعيدًا عن أي تعصبات.



شهد الاحتفالية الدكتور محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، حنفي بركات وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، محمد رفاعي رئيس مجلس أمناء مؤسسة وأجيال مصر بالإضافة إلى العديد من الشباب المشاركين في المشروع.