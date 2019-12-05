وزير الرياضة السعودي يوجه رسالة لمنتخب بلاده بعد الفوز على قطر في خليجي 24

وجه الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة بالسعودية، رسالة إلى المنتخب السعودي بعد الفوز أمام قطر بهدف نظيف مساء الخميس على ملعب الجنوب المونديالي، وبلوغ نهائي خليجي 24.



وقال الفيصل عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، تعليقا على فوز الأخضر ووصوله لنهائي خليجي 24: "الحمد لله، مبروك لوطننا الغالي، مبروك للأخضر ونجومه".



سجل عبد الله الحمدان هدف المباراة الوحيد لصالح منتخب السعودية في شباك قطر فى الدقيقة 28 بعد تألق لاعبي الأخضر الذين استطاعوا السيطرة على مجريات الأمور فى منطقة وسط الملعب.



ودخل منتخب السعودية بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: فواز القرني



الدفاع: ياسر الشهراني، محمد خبراني، حسان تمبكتي، سلطان الغنام



الوسط: عبد الله عطيف، عبد الإله المالكي، محمد كنو، نواف العابد



الهجوم: فراس البريكان، عبد الله الحمدان