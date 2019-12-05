ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وزير الرياضة السعودي يوجه رسالة لمنتخب بلاده بعد الفوز على قطر في خليجي 24

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 09:28 م
الأمير عبد العزيز
الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل
Advertisements
عمرو الحلواني
وجه الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة بالسعودية، رسالة إلى المنتخب السعودي بعد الفوز أمام قطر بهدف نظيف مساء الخميس على ملعب الجنوب المونديالي، وبلوغ نهائي خليجي 24.

وقال الفيصل عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، تعليقا على فوز الأخضر ووصوله لنهائي خليجي 24: "الحمد لله، مبروك لوطننا الغالي، مبروك للأخضر ونجومه".

سجل عبد الله الحمدان هدف المباراة الوحيد لصالح منتخب السعودية في شباك قطر فى الدقيقة 28 بعد تألق لاعبي الأخضر الذين استطاعوا السيطرة على مجريات الأمور فى منطقة وسط الملعب.

ودخل منتخب السعودية بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: فواز القرني

الدفاع: ياسر الشهراني، محمد خبراني، حسان تمبكتي، سلطان الغنام

الوسط: عبد الله عطيف، عبد الإله المالكي، محمد كنو، نواف العابد

الهجوم: فراس البريكان، عبد الله الحمدان
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رينارد يعلن قائمة المنتخب السعودي استعدادا لكأس الخليج العربي 24

رينارد يكشف سر مشاركة السعودية بالمنتخب الأول في خليجي 24

ملخص مباراة السعودية والكويت في خليجي 24 .. فيديو

سالم الدوسري يقود هجوم السعودية أمام البحرين فى خليجى 24

خليجى 24.. السعودية تفوز على البحرين 2-0 وتشعل صراع المجموعات.. فيديو

خليجى 24.. السعودية تصعد أول مجموعتها بعد الفوز على عمان.. فيديو

ترشيحاتنا

حقائق وأسرار أفضل برنامج.. ومصطفى بكري يوجه رسالة لـ محمد أبو العينين

رحلة 7 أيام تحريات لكشف لغز توائم أوسيم.. الأب والأم تبادلا الاتهامات ثم اعترفا دون ندم

فى ذكرى ميلاد فايزة أحمد.. تعرف على سبب وفاتها وعدد زيجاتها

14 حلقة .. تعرف علي موعد الحلقة الأخيرة من ممالك النار

بعد فضيحتها.. فيديو جديد للراقصة جوهرة

هل القرض لفتح مشروع حرام .. الإفتاء تجيب | فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيس بوك يفضح عملية احتيال نفذتها سيدة للحصول على إعانات مالية.. صور

بعد وفاة والدهم.. بالكاجول أول ظهور لـ أبناء طلعت زكريا

بإطلالة غير متوقعة .. وفاء الكيلاني بعدسات تغير ملامحها