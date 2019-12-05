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رياضة

ليلة سقوط قطر .. كيف نجح المنتخب السعودي فى التفوق على العنابي بـ خليجي24

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 11:19 م
السعودية تهزم قطر
السعودية تهزم قطر
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عمرو الحلواني
تأهل منتخب السعودية بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد إلى نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 24"، بعد فوزه على نظيره القطري بهدف دون رد، في نصف النهائي الذي أُقيم اليوم الخميس.

وأحرز عبد الله الحمدان الهدف الأول لصالح منتخب السعودية بعد مرور 28 دقيقة، في رحلة الوصول إلى النهائي.

كانت المباراة قوية ومثيرة من جانب المنتخبين، وحاول كل فريق أن يحقق الانتصار والذهاب للنهائي، ونجح الأخضر في حسم الأمور والحفاظ على الهدف الذي سجله في الشوط الأول.

جاء الشوط الأول جيدا من الفريقين هاجم العنابي بقوة من البداية بحثا عن التقدم، واعتمد الأخضر على الهجمات المرتدة ونجح في التقدم بهدف عبدالله الحمدان.

وفور الهدف، أحس لاعبو الأخضر بالخطر وكثفوا وجودهم في وسط الملعب بحثا عن امتلاك الكرة مع الاعتماد على الهجوم المرتد السريع بوجود الغنام في الجانب الأيمن والشهراني في الأيسر وتواجد الحمدان في العمق الهجومى.

وبدأ منتخب قطر فى الضغط بشدة بحثا عن التعادل وتعاطف القائم الأيمن للحارس فواز القرني مع الأخضر عندما احتسب الحكم ضربة ركنية لعبها عبد العزيز حاتم من الجهة اليمني اصطدمت بالقائم الأيمن للحارس وبظهره وأخرجها المدافع ووصلت إلى بوعلام سددها قوية بجوار القائم لتضيع فرصة التعادل للعنابي.

واستمر الهجوم المكثف من قطر ولكنه لم ينجح أمام الصمود السعودى القوى والدفاع المركز والذى نجح فى الحفاظ على تقدمها لتتأهل للنهائي الخليجي.

وكان المنتخب السعودى التقي بنظيره العنابي، في 40 مباراة، وفاز المنتخب الوطني السعودي في 18 مباراة، بينما تعرض للهزيمة في 7 لقاءات فقط، وخيم التعادل بينهما على 15 مباراة.
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