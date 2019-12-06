موعد مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني والقنوات الناقلة

تتجه أنظار الكرة الافريقية مساء اليوم الجمعة لـ استاد السلام لمتابعة مباراة الأهلي امام الهلال السوداني في الجولة الثانية من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا



وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء على استاد السلام وستذاع عبر قناة " بي ان سبورتس ".



وخسر الأهلي المباراة الأولى 1-0 أمام النجم الساحلي في تونس في لقاء شهد اعتراضات تحكيمية كبيرة من الأحمر وتحركات رسمية لدى الكاف والفيفا ضد حكم المباراة.



وأعلن رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي عن قائمة الفريق لخوض المباراة والتي جاءت كالتالي



حراسة المرمى :

محمد الشناوي ، شريف إكرامي.



خط الدفاع :

أحمد فتحي ، رامي ربيعة ، محمد هاني ، ياسر إبراهيم ، محمود وحيد ، سعد سمير.



خط الوسط :

وليد سليمان، رمضان صبحي ، عمرو السولية ، حسين الشحات ، أحمد الشيخ ، محمد مجدي أفشة ، أليو ديانج ، جيرالدو.



خط الهجوم :

مروان محسن ، جونيور أجايي ، وليد أزارو ، صلاح محسن.



