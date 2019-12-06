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رياضة

رد صارم من ميتشو على اتهامات مرتضى منصور له

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 06:18 ص
الصربي ميتشو
الصربي ميتشو
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ياسمين تيسير
وجه الصربي ميتشو المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك رسالة شكر لـ جماهير الفريق عقب إقالته بشكل مفاجئ من قبل مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور. 

ونشر ميتشو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صورة بها إحصائية خاصة عن إجمالي نتائجه مع الفريق طوال قيادته للفريق.

وجاءت الإحصائية كالتالي حيث خاض 13 مباراة بينهم 8 فوز و 4 هزائم و تعادل وحيد لتصبح النسبة 64 %.

وأعلن مجلس ادارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور إقالة ميتشو من قيادة الفريق خاصة في ظل نتائج الفريق السيئة كما أعلن تولي باتريس كارتيرون المدير الفني الأسبق للأهلي قيادة الفريق.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة أمام أول أغسطس الأنجولي والتي تأتي في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا،والمقرر إقامتها السبت المقبل على ملعب ستاد السلام في حضور ١٥ ألف مشجع.
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