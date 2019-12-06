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رياضة

منتخب مصر لـ الصالات يلتقى السعودية وديا استعدادا لـ أمم إفريقيا

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 02:17 م
منتخب مصر لكرة الصالات
منتخب مصر لكرة الصالات
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يسرى غازى
يلتقى اليوم الجمعة المنتخب الوطني لكرة الصالات لمواجهة المنتخب السعودي في المباراة الودية الأولى التي تجمعهما بالصالة الخضراء بمدينة الخبر ضمن معسكر منتخب الفراعنة استعدادا لبطولة الامم الافريقية 2020 بالمغرب بشهر يناير المقبل

ومن المقرر ان يخوض منتخبنا الوطني مباراة اخرى امام المنتخب السعودي غدا السبت فى إطار الإستعداد للبطولة الإفريقية.

وتقيم بعثة المنتخب المصري برئاسة الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على كرة الصالات بمدينة الخبر.

وأدى فراعنة الصالات تدريباته بالصالة الخضراء تحت قيادة هشام صالح المدير الفني ونادر رشاد مدربا عاما ونواف الوجيه مديرا اداريا والدكتور عادل حداد طبيب الفريق وهانى درويش أخصائي علاج طبيعي و١٤ لاعبا هم:
جمال عبد الناصر ومحمود شوبير وعبد الرحمن عباس ومؤمن حمدان وابراهيم عوض ووابراهيم بخيت ومحمد عبد القادر وطارق حسن ومحمد سعيد وخالد عبد الله ومحمد عبد الحميد وصابر سيد وعلى رمضان وصلاح حسنى

ويغيب عن صفوف المنتخب كل من عبده الاشول ومحمد منصور والمعتز بالله سامى للاصابة بالاضافة الى الاربعة المحترفين فى الإمارات ويسعى الجهاز الفني لتجهيز عناصر اخري والوقوف على مستواهم بشكل جيد.


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