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أخبار البلد

ريهام سعيد تعود للسوشيال ميديا برسالة لشقيقتها | شاهد

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 07:02 م
سارة يسن
نشرت الإعلامية ريهام سعيد، لأول مرة منذ فترة منشورا على صفحتها الخاصة على انستجرام بعد قرار مقاطعتها للسوشيال ميديا .

وجاء المنشور عبارة عن تهنئة لشقيقتها بعيد ميلادها ، حيث كتبت : " كل عام ، وأنتي بخير يا مصدر دعمي الوحيد " .

وأضافت ريهام سعيد : أتمنى أن يمنحك الله السعادة والنجاح والأمان ، لا أستطيع شكرك بما يكفي لأنك كنتي دائما هنا من أجلي " .

وتابعت ريهام سعيد : " إنها نعمة أن يكون لدي أخت مثلك أحبك " .

وكانت ريهام سعيد قد أعلنت اعتزالها الإعلام والتمثيل، وتركت صورة وحيدة عبر حسابها على انستجرام كتب عليها : يارب احفظ مصر، وقررت الاتجاه لمجال جديد وخرجت من صدمتها لتكمل حياتها المهنية والعملية .

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