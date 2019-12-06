ريهام سعيد تعود للسوشيال ميديا برسالة لشقيقتها | شاهد

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، لأول مرة منذ فترة منشورا على صفحتها الخاصة على انستجرام بعد قرار مقاطعتها للسوشيال ميديا .وجاء المنشور عبارة عن تهنئة لشقيقتها بعيد ميلادها ، حيث كتبت : " كل عام ، وأنتي بخير يا مصدر دعمي الوحيد " .وأضافت ريهام سعيد : أتمنى أن يمنحك الله السعادة والنجاح والأمان ، لا أستطيع شكرك بما يكفي لأنك كنتي دائما هنا من أجلي " .وتابعت ريهام سعيد : " إنها نعمة أن يكون لدي أخت مثلك أحبك " .وكانت ريهام سعيد قد أعلنت اعتزالها الإعلام والتمثيل، وتركت صورة وحيدة عبر حسابها على انستجرام كتب عليها : يارب احفظ مصر، وقررت الاتجاه لمجال جديد وخرجت من صدمتها لتكمل حياتها المهنية والعملية .