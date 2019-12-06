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اقتصاد

عاجل| انخفاض أسعار الذهب 4 جنيهات

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 08:30 م
الذهب
الذهب
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محمد صبيح
انخفضت أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الجمعة 6-12-2019، إذ سجل عيار الذهب 21- وهو الأكثر مبيعا في مصر خاصة بمحافظات الوجه القبلي- 659 جنيها للجرام، متراجعا بنحو 4 جنيهات حتى صياغة هذه السطور.

ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة سعر الذهب بالجرام في مصر اليوم، الجمعة ، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.

أسعار الذهب فى مصر اليوم:


عيار 18 سجل 564 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 659 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 754 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 5,272 جنيها.

أوقية الذهب 1475 دولارا.

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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