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أخبار العالم

#مجرم_فلوريدا_لايمثلنا.. هاشتاج يحتاج تويتر بالسعودية

السبت 07/ديسمبر/2019 - 12:13 ص
صدى البلد
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سعيد العربي
تصدر هاشتاج #مجرم_فلوريدا_لايمثلنا على موقع التدوينات القصيرة تويتر السعودية بعد قليل من كشف الجرائد الأمريكية عن هوية منفذ هجوم على قاعدة بحرية بفلوريدا.

وغرد السعوديون بشكل مكثف على الهاشتاج باللغة الانجليزية عن رفضهم ما قام به الطالب السعودي










كشفت وسائل إعلامية عن هوية المواطن السعودي مطلق النار في قاعدة عسكرية بولاية فلوريدا الأمريكية، حيث أسفر الحادث عن مقتل 4 أشخاص بينهم المنفذ، فيما أكدت المملكة العربية السعودية أن هذا التصرف لا يمثل شعب المملكة.

وفقا لصحيفة "مترو" فإن المهاجم هو السعودي محمد سعيد الشمراني وهو ملازم بسلاح الجو السعودي، قتل أثناء إطلاق النار داخل قاعدة عسكرية أمريكية في فلوريدا.

وتوضح أنه كان في الولايات المتحدة لتلقي تدريبا على قيادة طائرات عسكرية أمريكية ضمن برنامج لتدريب الطيارين.

فيما أكدت شبكة "ان بي سي" الأمريكية، أنه ليس من المؤكد أن تكون دوافع المهاجم مرتبطة بالإرهاب

كانت وكالة "أسوشيتد برس" ذكرت أن المشتبه به في إطلاق النار بقاعدة عسكرية في فلوريدا هو طالب سعودي.

وأوضحت الوكالة نقلا عن مسؤول أمريكي أن المشتبه به في إطلاق النار بقاعدة بحرية جوية بفلوريدا هو طالب بمجال الطيران من المملكة العربية السعودية، مضيفة أن السلطات تحقق فيما إذا كان إطلاق النار مرتبطًا بالإرهاب.

وذكرت أن عسكريين من مختلف أنحاء العالم يحضرون لتلك القاعدة في بينساكولا.

وفتح الطالب النار على مبنى الفصول الدراسية صباح يوم الجمعة، حيث أسفر الهجوم عن 4 قتلى بينهم المهاجم، كما أصيب عدد من الأشخاص جراء الحادث.
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