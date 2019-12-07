الخشت: 49 أستاذًا و 1125 كشفًا و 8 جراحات و75 فحصًا بيطريًا والعلاج مجاني في قافلة طبية

تواصل القافلة الطبية الشاملة لجامعة القاهرة، لليوم الثاني، تقديم خدماتها في مدن حلايب وشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر، حيث تم إجراء الكشف الطبي على 1125 حالة، وإجراء 8 عمليات جراحية، وفحص 75 حالة بيطرية، وتقديم العلاج مجانًا.



يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبالتعاون مع مؤسسة مصر الخير والبنك الأهلي المصري.



وأوضح الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، أنه تم عمل ندوات تثقيف وتوعية لأهالي حلايب وشلاتين وأبو رماد.



وأشار إلى أن القافلة ضمت 49 أستاذًا في تخصصات الباطنة، والصدرية، والأوعية الدموية، والعظام، والجلدية، والأنف والأذن، والمسالك البولية، وأطفال التخدير، والأورام وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والصيدلة، بالإضافة إلى أساتذة في الطب البيطري ورياض الأطفال والزراعة والآثار.



يذكر أن الدكتور الخشت، وجه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة تحت إشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق، باستمرار إطلاق القوافل الطبية الشاملة في المناطق الأكثر احتياجًا بمحافظات مصر، مؤكدًا أن القوافل الطبية والخدمية التي تنظمها الجامعة لمختلف المحافظات والمدن والقرى الأكثر احتياجًا تأتي انطلاقًا من دورها ومسؤوليتها تجاه المجتمع، وبهدف خدمة البسطاء والمحتاجين من المرضى.