ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مجموعة الأهلي.. ياسين الشيخاوي يقود النجم الساحلي أمام بلاتينيوم

السبت 07/ديسمبر/2019 - 02:49 م
فريق النجم الساحلي
فريق النجم الساحلي
Advertisements
محمد السعيد
أعلن الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لفريق النجم الساحلي، التشكيل الأساسي لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد النجم الساحلي ضمن المجموعة الثانية ، والتي تضم الأهلي، والهلال السوداني، وبلاتنيوم الزيمبابوي.

وجاء تشكيل النجم الساحلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: اشرف كرير

خط الدفاع: زياد بوغطاس - عمر كوناتي - عمار الجمل - وجدي كشريدة.

خط الوسط: سليم بوخشلوش - محمد المثاني - مرتضى بن بوناس.

خط الهجوم: ماهر الحناشي - كريم العريبي - ياسين الشيخاوي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جاريدو: مواجهة الأهلي لا تشغلني.. وهدفي حصد الألقاب مع النجم الساحلى

تفاصيل خطة جاريدو لمواجهة النادي الأهلي

تشكيل النجم الساحلي المتوقع أمام النادي الأهلي غدا

القوة الضاربة | جاريدو يعلن تشكيل النجم الساحلي لمواجهة الأهلي

الأهلي والنجم الساحلي.. إصابة قوية لـ لاعب الأحمر في الدقائق الأولى من المباراة

الأهلي والنجم الساحلي.. طرد لـ أيمن أشرف في أول ربع ساعة

ترشيحاتنا

عيار 18 يسجل 557 جنيها.. أسعار الذهب اليوم السبت 7 - 12 - 2019 ..فيديو

أخبار الرياضة ليلا.. كواليس إنهاء الخطيب أزمة جماهير الأهلي.. الزمالك يستغنى عن بوطيب.. خناقة ربيعة وأحمد فتحي

تركته دون ملابس فكاد يتجمد.. أم تصفع رضيعها وتتركه في الشارع

سعرها مليون جنيه | زوجة أحمد الفيشاوي تستعرض سيارتها الفارهة

اعتقال سيدة قبل صعودها الطائرة بـ10 دقائق.. والتهمة أم مهملة.. فيديو

أول تعليق لعائلة السعودي مطلق النار في القاعدة العسكرية بفلوريدا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طالبات ملوي ينظفن شوارع المدينة.. صور

منى زكي وبشرى الأبرز.. أغرب فساتين النجمات فى 2019

بإطلالة أنيقة.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار فى عيد ميلاده