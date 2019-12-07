مجموعة الأهلي.. ياسين الشيخاوي يقود النجم الساحلي أمام بلاتينيوم

أعلن الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لفريق النجم الساحلي، التشكيل الأساسي لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.





ويتواجد النجم الساحلي ضمن المجموعة الثانية ، والتي تضم الأهلي، والهلال السوداني، وبلاتنيوم الزيمبابوي.





وجاء تشكيل النجم الساحلي على النحو التالي:





حراسة المرمى: اشرف كرير





خط الدفاع: زياد بوغطاس - عمر كوناتي - عمار الجمل - وجدي كشريدة.





خط الوسط: سليم بوخشلوش - محمد المثاني - مرتضى بن بوناس.



