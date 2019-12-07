رئيس المنتدى العربي الاوروبي لـ صدى البلد: مصر حققت نجاحا كبيرا في ملف حقوق الإنسان .. انجلترا وفرنسا أشادتا بالملف الحقوقي المصري على عكس ألمانيا

حدثنا عن أبرز انشطة المنتدى في الفترة السابقة ؟



من أهم انشطة المنتدى هو تبني ملف الإخوان والرد على التقارير الصادرة عن المنظمات الإخوانية المشبوهة التي حاولت تسيسي الملف الحقوق المصري وكان لنا عدة مواجهات في الدورة ال41 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان



كيف تري الإستعراض الدوري الشامل لمصر ؟



مصر حققت نجاحا كبيرا في الملف الحقوقي الخاص بها على الرغم من محاولات المنظمات الإخوانية من عمل لوبي واجتماعات مكثفة لإدانة مصر على مدار 5 سنوات منذ الإستعراض الدوري السابق إلا أن مصر حصلت على إشادة كبيرة بنسبة 82 % وظهر ذلك من خلال مداخلات الدول الأعضاء كما ان مصر سترد على جميع التوصيات في فبراير القادم اهمها عقوبة الإعدام ولا ننسى أن مصر نفذت جزءا كبيرا من التوصيات التي قبلتها في السابق.



ما الدول التي تفاجأت بإشادتها لمصر ؟



بالنسبة للدول التي اعطت إشادة سالبة كانت ألمانيا وكانت مفاجأة بالنسبة لي فعل الرغم من وجود علاقات قوية بين مصر والمانيا ولكن كانت مداخلتها شديدة اللهجة أما على المستوى الإيجابي فهناك 3 دول قدموا إشادة قوية لمصر وهي انجلترا وفرنسا والدنمارك فهناك تحول كبير في سياسة المملكة المتحدة فيما يخص الملف الحقوقي المصري خاصة ان المملكة المتحدة تعتبر موطن التنظيم الدولي أما بالنسبة لفرنسا فكانت إشادتها إيجابية في مداخلتها والسبب انها عانت بشكل كبير من الهجمات الإرهابية في الفترة الأخيرة كما انها تعلم جيدا مدى ما تواجهه مصر في محاربة الإرهاب كما ان هناك 23 دولة انتقدت مصر ولكن بالنسبة لعدد المداخلات الكلية فهي نسبة قليلة جدا تشكل 17 %.



هل تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية؟



القانون الجديد هو أحد أهم التوصيات التي كانت مطلوبة من المجتمع الدولي والمجلس الدولي لحقوق الإنسان، والذي طالب الدولة المصرية في أكثر من مناسبة بإصدار قانون مرن يعطي حرية حركة ويسهل من عمل الجمعيات الأهلية.



وبالفعل هذا ما قامت به مصر واصدرت قانونا مرنا يتناسب بشكل كبير مع الآليات والضوابط الدولية التي تنظم عمل المنظمات غير الحكومية، والتي تضمن بشكل كبير استقلالية عمل هذه المنظمات وعدم التدخل في شئونها الداخلية وتحويلها من منظمات غير حكومية لمنظمات شبه حقوقية .



ولكن صدور اللائحة التنفيذية ليس له علاقة بالاستعراض وليس له تأثير مثلما يقول البعض ولكن التركيز هو على صدور القانون كما ان الجدول الزمني تحكم في صدور اللائحة قبل الإستعراض وانا اطالب بسرعة صدور اللائحة لعدم تعطيل القانون وإعطاء مساحة للمنظمات المشبوهة للعب به.



أكد الحقوقي أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان - لـ كاميرا موقع صدى البلد الاخباري ، في أثناء عقد لقاء معه، أن الوفد المصري نجح في جنيف أثناء عرض ملف مصر الحقوقي بالإضافة إلى نشاط المنتدى خلال الفترة السابقة وكيفية الرد ومواجهة المنظمات المشبوهة، إليكم جزء من نص حواره لـ كاميرا الموقع: