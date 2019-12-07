ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

صفعة جديدة ل ترامب .. المحكمة العليا الأمريكية ترفض استئناف عمليات الإعدام

السبت 07/ديسمبر/2019 - 04:18 م
المحكمة العليا الأمريكية
المحكمة العليا الأمريكية
Advertisements
أحمد محرم
ذكرت قناة "سكاي نيوز" أن المحكمة العليا الأمريكية رفضت اليوم السماح لإدارة الرئيس دونالد ترامب، باستئناف الإعدامات على المستوى الفدرالي اعتبارا من الأسبوع المقبل، بعد تعليق دام 16 عاما.

لكن هذا التعليق مؤقت بانتظار دراسة معمقة ترغب أعلى سلطة قضائية أمريكية القيام بها خلال الشهرين المقبلين.

وفي يوليو، أعلن وزير العدل بيل بار استئناف الإعدامات الفدرالية مما أثار ضجة، وحدد تاريخ 5 عمليات إعدام بالحقنة القاتلة في سجن تير أوت في إنديانا بين 9 ديسمبر 2019 و15 يناير 2020.

وكان 4 من المدانين المعنيين قدموا طعنا أمام القضاء، محتجين على البرتوكول المعتمد لإعدامهم، وقبلت محاكم بتعليق إعدامهم إلى وقت درس ملفاتهم.

وقالت الحكومة الجمهورية إنها تريد معاقبة مرتكبي جرائم "وحشية"، وبالتالي طلبت من المحكمة العليا إلغاء قرار التعليق.

ورفضت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، البت في المسألة، وعهدت بالأمر إلى المحاكم المحلية.

وقال شون نولان، محامي أحد المحكوم عليهم بالإعدام: "أبلغت المحاكم بوضوح أنه لا يمكن للحكومة التسريع في الإعدامات للإفلات من الدراسة القانونية لشرعية ودستورية بروتوكول الإعدام الجديد".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

حقيقة زواج درة سرا من الراحل نور الشريف

هل يجوز توزيع العقيقة دون طهي؟ | دار الإفتاء ترد ..فيديو

رسميا.. سحب تنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال من مصر

أنا زي الفل.. أول تعليق من أحمد فهمي عقب إجرائه عملية جراحية

إنها تقترب وبقوة.. كيف استعدت الرى لاستقبال موجات الأمطار؟

التأمين الاجتماعى: أقساط الخزانة العامة تشمل كل أفراد المعاشات.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة السياح.. معرض خيرى لرعاية الكلاب والقطط الضالة بالغردقة

بعد تكريمه.. مدرب حراس المنتخب الأولمبي: شكرا الرئيس السيسي ..صور

طالبات ملوي ينظفن شوارع المدينة.. صور