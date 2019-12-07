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رياضة

تقدم رفاق محمد صلاح.. تشامبرلين يفتتح التسجيل لـ ليفربول أمام بورنموث.. فيديو

السبت 07/ديسمبر/2019 - 05:46 م
تشامبرلين
تشامبرلين
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حسن العمدة
أحرز أليكس أوكسليد تشامبرلين الهدف الأول لفريقه ليفربول فى شباك بورنموث، من عمر الشوط الأول، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليًا على ملعب فيتنس فيرست فى الجولة الـ16 ، ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز .

وجاء هدف التقدم لليفربول فى الدقيقة 35 عن طريق تشامبرلين بعد تلقيه كرة طويلة ويسددها من لمسة واحدة "فيرست تايم " لتسكن الشباك علي الفور .

وبدأ ليفربول بالضغط المتواصل علي وسط بورنموث لإدراك هدف مبكر.

واستطاع محمد صلاح أن يشكل أول خطورة في المباراة بعد ما صوب كرة من حدود منطقة الجزاء تجاه القائم البعيد في الدقيقة السادسة لكن الحارس كان في الموعد واستطاع أن يمسك بالكرة.

وينفرد ليفربول بصدارة الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، بينما يأتي بورنموث في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة.

ويسعى قطار ليفربول لدهس بورنموث، من أجل تحقيق الفوز الخامس عشر له هذا الموسم والسابع على التوالي، لتأمين صدارة البريميرليج، آملًا في التتويج باللقب الذي فقده الموسم الماضي، بفارق نقطة وحيدة عن منافسه مانشستر سيتي حامل اللقب.

وخاض الريدز 15 جولة في الدوري الإنجليزي حتى الآن، وحقق الفوز في 15 مباراة، بينما تعادل مباراة وحيدة أمام مانشستر يونايتد.
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