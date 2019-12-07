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فن

صبا مبارك فى آخر أيام الصيف.. والجمهور يتغزل: تجننى | شاهد

السبت 07/ديسمبر/2019 - 08:39 م
صبا مبارك
صبا مبارك
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سيد احمد
نشرت الفنانة صبا مبارك صوره لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وعلقت صبا مبارك على الصوره قائلة " من اخر ايام الصيف ".

وحازت الصورة اعجابا كبيرا من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

منوره - قمر - تجننى - ما شاء الله

وللفنانة صبا مبارك فيلم شهير شاركت في بطولته امام الفنانة زينة بعنوان" بنتين من مصر" مع الفنان أحمد وفيق، وعرض منذ سنوات.

صبا مبارك فى آخر أيام الصيف.. والجمهور يتغزل: تجننى | شاهد
صبا مبارك فى آخر أيام الصيف.. والجمهور يتغزل: تجننى | شاهد
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