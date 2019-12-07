صبا مبارك فى آخر أيام الصيف.. والجمهور يتغزل: تجننى | شاهد

نشرت الفنانة صبا مبارك صوره لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".



وعلقت صبا مبارك على الصوره قائلة " من اخر ايام الصيف ".



وحازت الصورة اعجابا كبيرا من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :



منوره - قمر - تجننى - ما شاء الله



وللفنانة صبا مبارك فيلم شهير شاركت في بطولته امام الفنانة زينة بعنوان" بنتين من مصر" مع الفنان أحمد وفيق، وعرض منذ سنوات.



