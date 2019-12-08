اخبار الفن | إصابة بطل نصيبى وقسمتك بالسرطان.. فيديو جريء لـ ندى الكامل.. أول ظهور لـ وليد منصور

نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي.





نشر الفنان عمرو محمود ياسين تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه اجراء أحد ابطال مسلسل نصيبى وقسمتك" الى عملية جراحية بعد إصابته بمرض السرطان.





تواصل ندى الكامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوى، اثارة الجدل حولها وذلك بعد نشرها مقطع فيديو جديدا لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك حيث تظهر فيه انوثتها وجمالها بملابس جريئة.





نشر المنتج وليد منصور صورا مع عائلته عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك فى اول ظهور له بعد أزمته الأخيرة والتى نتج عنها احتجازه بسبب اعتدائه على ضابط شرطة.





تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام مقطع فيديو للفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان صابر الرباعى على هامش حفلها الذى اقيم مؤخرا فى السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.





سخر الشاعر بهاء الدين محمد من الفنان تامر حسني بعد اعلان حصوله على جائزة من موسوعة جينيس كالفنان الاكثر تأثيرا في العالم.



