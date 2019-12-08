ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

اخبار الفن | إصابة بطل نصيبى وقسمتك بالسرطان.. فيديو جريء لـ ندى الكامل.. أول ظهور لـ وليد منصور

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 12:08 ص
عمرو محمود ياسين
عمرو محمود ياسين
Advertisements
أحمد إبراهيم
نشر "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي.

نشر الفنان عمرو محمود ياسين تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه اجراء أحد ابطال مسلسل نصيبى وقسمتك" الى عملية جراحية بعد إصابته بمرض السرطان.

تواصل ندى الكامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوى، اثارة الجدل حولها وذلك بعد نشرها مقطع فيديو جديدا لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك حيث تظهر فيه انوثتها وجمالها بملابس جريئة.

نشر المنتج وليد منصور صورا مع عائلته عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك فى اول ظهور له بعد أزمته الأخيرة والتى نتج عنها احتجازه بسبب اعتدائه على ضابط شرطة.

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام مقطع فيديو للفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان صابر الرباعى على هامش حفلها الذى اقيم مؤخرا فى السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

سخر الشاعر بهاء الدين محمد من الفنان تامر حسني بعد اعلان حصوله على جائزة من موسوعة جينيس كالفنان الاكثر تأثيرا في العالم.

نشرت الفنانة داليا البحيرى مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام عبر خاصية الاستورى تظهر فيه مرتدية روب وبدون مكياج وتقوم غناء اغنية "ملطشة القلوب" التى اثارت جدا واسعا فى الفترة الاخيرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الفن| فنانة تتعرض لأزمة صحية بسبب هيثم أحمد زكي وأحمد السقا يدفن هيثم أحمد زكي بيده | تفاصيل

أخبار الفن| الجمهور يهاجم إسعاد يونس بسبب ياسمين صبري .. رسائل مجهولة من أصالة..هنا شيحة تعتذر لـ هيثم أحمد زكي

أهم الأخبار.. السيسي يدعو ألمانيا لمضاعفة استثماراتها في مصر.. منتدى شباب العالم يستضيف الشاب السوداني ضحية التنمر.. صحيفة أمريكية تكشف مصير صفقة القرن

موجز السوشيال ميديا: هجوم شديد على راغب علامة بسبب نهى.. أنقذوا الزمالك من الشحاتة والفضيحة

أخبار الفن.. مفاجأة.. حذف أغنية يوم تلات لعمرو دياب من أنغامي...وإطلالة جريئة لـ إليسا بالروب الأبيض

إيماءات جريئة.. دنيا وإيمى سمير غانم يغنيان يا ملطشة القلوب يا جلاب المصايب.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد عودته للتهديف | ساديو مانى يشارك احتفال صلاح بهدفه مع الجمهور | شاهد

في مشهد غير مألوف غزالة صغيرة تتودد إلى فهد مفترس .. فيديو

بهاء الدين محمد يسخر من تامر حسنى بسبب موسوعة جينيس.. ماذا قال

زوجة وائل جسار تخطف الأنظار بالأسود

موجز السوشيال ميديا | ساديو مانى يشارك احتفال صلاح بهدفه مع الجمهور.. عائشة بن أحمد تتألق في أحدث ظهور

الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يهزم السيتي على أرضه بثنائية ويقدم هدية لـ ليفربول

AdvertisementS

حمدي النقاز يستفز مرتضى منصور بعد فسخ التعاقد | شاهد

إصابة بطل نصيبى وقسمتك بمرض السرطان ويجرى عملية جراحية غدا

اخبار النادي الأهلي | الاستغناء عن صالح جمعة.. وتغريم فتحي وربيعة.. والنجم الساحلي يتصدر مجموعة الأحمر

يا فرحة ما تمت.. الكاف يغرم نادي الزمالك 25 ألف دولار بسبب مباراة أول أغسطس.. تفاصيل

فايلر يطالب إدارة الأهلي بالاستغناء عن صالح جمعة وتسويقه

إخلاء سبيل الراقصة جوهرة وحجز قضية تحريضها على الفسق للحكم في 28 ديسمبر

نجوم الأهلى فى مفرمة رضا عبدالعال: ربيعة فتوة.. الشحات عكاك .. والسولية هجاص

هاني الناظر يكشف خرافات حول الميكرويف ومرقة الدجاج وعلاقتهم بالسرطان.. فيديو

ضبطهما عراة في فراش الزوجية.. الإعدام للزوجة والصديق الخائن بالإسكندرية

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول وخسارة مانشستر سيتي

بعد عودته للتهديف | ساديو مانى يشارك احتفال صلاح بهدفه مع الجمهور | شاهد

الخطيب يبحث إنهاء 3 أزمات في فريق الكرة بـ الأهلي قبل رحلته العلاجية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دفن ابنته حية في «عشة الفراخ» .. رغم مرور 3 شهور طفلة فلسطينية تكشف جريمة أبيها

ممتعة وصحية .. اعرف الوقت الصحيح لممارسة اليوجا

لم يتناول الطعام لـ4 أيام.. لبناني يضرم النار في نفسه وسط المتظاهرين| تفاصيل مؤثرة