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رياضة

محمد صلاح: الزمالك سيتوج بـ دوري أبطال إفريقيا

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 01:22 ص
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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حسن العمدة
قال محمد صلاح، المدير الفني لفريق الترسانة، إن الزمالك سيتوج بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وأضاف محمد صلاح خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الزمالك سيتوج بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، لكنه يعاني من الدلع بعض الشيء".

وتابع: "الزمالك يحتاج قلب دفاع وظهير أيمن ومهاجم الفترة المقبلة، ومن غير المنطقي مطالبة الفريق بشكل دائم تقديم أداء جيد، أحيانا تحتاج للفوز فقط".

وأردف: "أتمنى أن يلتقي المصري وبيراميدز في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية".

وفاز الزمالك على أول أغسطس بهدفين دون رد على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
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