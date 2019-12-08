وصلة رقص لطلاب داخل فصل دراسي بـ كفر الشيخ.. والتعليم تحاسب المقصرين| شاهد

أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ بيانًا بشأن فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لطلاب يرقصون في فصل بالمدرسة الثانوية المشتركة بفوة، أكدت فيه رفضها لما قام به الطلاب من عمل يخالف القيم التربوية.



وقال البيان، إن الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، تابعت منذ الخميس الماضي، التحقيقات الجارية في هذا الموضوع، طبقًا لتعليماتها؛ لعدم تكرار هذا العمل من الطلاب، ومحاسبة ومجازاة المقصرين في علمهم .



وأضاف البيان أن وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ قرّرت فصل الطلاب الذين اقترفوا هذا العمل لمدة 15 يومًا حسب اللائحة المقررة لمجازاة الطلاب، و مجازاة مدير المدرسة بالخصم 15 يومًا من راتبه، ونقل المُعلمة من مدرستها، إلى مدرسة أخرى قريبة من محل سكنها حفاظًا على مكانتها.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو لطلاب بالمرحلة الثانوية أثناء قيامهم بالرقص داخل الفصل، وتشغيلهم لأغاني المهرجانات في تحدٍ سافر للقيم والأخلاقيات الواجب مراعاتها داخل المدرسة.



واللافت للنظر في هذا المقطع، الذي أدى إلى استياء رواد "فيسبوك"، و"يوتيوب"، قيام المُعلمة بشرح الدرس على السبورة، في حين أن الطلاب لم يهتموا بذلك، ودخلوا في وصلة رقص وكأنهم في حفل من الحفلات الشعبية.