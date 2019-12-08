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محافظات

لكل اسم حكاية.. كيمان فارس أصل الفيوم وبها أقام أمنمحات الثالث معبد الإله سبك

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 09:01 ص
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
تقع منطقة كيمان فارس داخل مدينة الفيوم بحي الجامعة وكانت تبلغ مساحتها 220 فدان لهذا تعد أطلالها من أوسع ما عرف من بقايا المدن المصرية، وتعد أصل مدينة الفيوم القديمة وتأسست في عهد الأسرة الخامسة، وازدهرت في عهد الأسرة الثانية عشر.

أنشأ بها الملك إمنمحات الثالث معبد الإله سبك وأطلق عليها اسم "شيدت" ثم سميت "أرسينوى" تكريمًا لزوجته. يقع إلى الشمال منها المعبد الرئيسي من عصر الدولة الوسطى.

كما عثر بها على آثار تضم تمثالًا لإمنمحات الثالث من الجرانيت الأسود، وبرديات، وعملات برونزية، وتماثيل فخارية.

هذه المنطقة قد يرجع تاريخها إلى عهد الأسرة الخامسة وهي تقع داخل الفيوم بجوار الجامعة حيث تضم عدة قطع أثرية منها تماثيل أمنمحات الثالث وعدة وبرديات وعملات برونزية وبعض التماثيل الفخارية وقد قامت وزارة الآثار بحصر ما تبقى منها وإحاطته بسياج.
لكل اسم حكاية.. كيمان فارس أصل الفيوم وبها أقام أمنمحات الثالث معبد الإله سبك
لكل اسم حكاية.. كيمان فارس أصل الفيوم وبها أقام أمنمحات الثالث معبد الإله سبك
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