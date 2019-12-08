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فن

بدون حجاب.. صابرين توجه رسالة لمهرجان نجم العرب.. صور

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 05:46 ص
صابرين
صابرين
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محمد بدران
نشرت الفنانة صابرين عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، صورًا لها بعد تكريمها في مهرجان نجم العرب، الذي أقيم اليوم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وظهرت صابرين، أثناء تكريمها عن مجمل أعمالها التي قدمتها خلال السنوات الماضية، بدون الحجاب، موجهة الشكر للقائمين على الحفل.

حضر الحفل مجموعة من نجوم الفن من بينهم:  أحمد السقا، سمير صبري، طارق لطفي، مي عمر، وزوجها المخرج محمد سامي، أحمد داود، يونس مرسي، إيمي إسلام، أحمد فهمي، أحمد الشامي، محمد نور، نادر حمدي.

كانت صابرين، أكدت قبل ذلك إنها اتخذت قرارا بخلع الحجاب بعد وقت كبير جدا من التفكير ولكنها فى النهاية استطاعت أخذ قرارها المناسب.

وارتدت صابرين الحجاب منذ أكثر من عشر سنوات وكانت تحرص على الظهور بباروكة بالكثير من الأعمال الفنية التي شاركت في بطولتها مما جعلها تتعرض لإنتقادات كثيرة وقتها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة صابرين كان مسلسل "فكرة بمليون جنيه" مع علي ربيع وصلاح عبد الله وإخراج وائل إحسان.
بدون حجاب.. صابرين توجه رسالة لمهرجان نجم العرب.. صور
بدون حجاب.. صابرين توجه رسالة لمهرجان نجم العرب.. صور
بدون حجاب.. صابرين توجه رسالة لمهرجان نجم العرب.. صور
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