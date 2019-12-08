في منتصف الليل .. مظاهرة غنائية صاخبة أمام البيت الأبيض تطالب بعزل ترامب.. فيديو

#KremlinAnnex 327, week 73!

I M P E A C H! pic.twitter.com/7HVCMxnwOw — Kremlin Annex (@KremlinAnnex) December 8, 2019

نظم متظاهرون، وقفة غنائية ليلية أمام البيت الأبيض، والتي تطالب بعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وأقامت التظاهرة فرقة "Kremlin Annex" وهي فرقة احتجاجية تأسست عقب اتهامات التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي فاز بها ترامب.وتطالب الفرقة بعزل ترامب قبل انطلاق إجراءات المساءل التي قد تفضي إلى عزل في مجلس النواب من قبل الديمقراطيين.وتقيم الفرقة تلك التظاهرة للأسبوع الـ73 واليوم الـ 327على التوالي.وحملوا لافتة مضيئة لكلمة "عزل"، وتقول الفرقة: "نتظاهر ضد دمية بوتين".وبدأ الديمقراطيون إجراءات مساءلة ترامب، حيث يتهم باستغلال منصبه للضغط على الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي من أجل فتح تحقيقات بشان نجل منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة، جو بايدن.