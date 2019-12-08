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توك شو

عيار 18 يسجل 557 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم الأحد 8 - 12 - 2019 .. فيديو

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 08:46 ص
صدى البلد
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قسم التوك شو
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم، الأحد 8- 12 – 2019.

وجاءت أسعار الذهب اليوم، الاحد 8- 12 – 2019 على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 557.69 جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 654.47 جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 24 ما قيمته 747.24 جنيه.
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,232 جنيه.

وسجّلت أسعار الذهب اليوم عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 654 جنيهًا للجرام من دون مصنعية، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 سجل 747 جنيهًا.

وبلغ سعر جرام الذهب اليوم عيار 18، نحو 557 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب 5,232 جنيه.

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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