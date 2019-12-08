باللحم والسمك.. طرق مختلفة لتحضير الكبسة

الكبسة تعد من الأكلات السعودية ولكنها أصبحت مفضلة لدى الكثير من الشعوب الأخرى، ونقدم إليك طرقا شهية ولذيذة لتحضير الكبسة لأمهر الشيفات اختارى منها الطريقة التى تناسبك.



- كبسة السمك للشيف إلهام فتحى



كل ما تحتاجين لإعداد كبسة السمك:



3 ثمرات بصل

1 ملعقة كبيرة بهارات سمك

3 كجم فيليه سمك طازج

1 ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة

1 ملعقة كبيرة ثوم

1 ملعقة كبيرة كمون

1 ملعقة صغيرة ملح

1 رأس السمكة وعظامها

3 اكواب أرز بسمتي

1 ملعقة كبيرة كاري

قشر ليمونة حامضة

1 رأس ثوم

4 أوراق لورا

1 ملعقة كبيرة كزبرة

1 ملعقة معجون الطماطم

ملح المرقة حسب الرغبة ( يكون معتدل)



طريقة التحضير:



فى وعاء يوضع السمك ساعة على النار وينقع الأرز البسمتي ويغسل فيليه السمك وينشف ثم يرش بالبهارات بعد خلطها مع بعض ثم يترك نصف ساعة.

يدهن يوضع السمك فى وعاء على النار ويقلب ويقطع البصل ويقلب ويتم وضع البصل ويصف فوقه السمك ويصفى الأرز ويوضع فوقه البهارات ويترك على نار حتى يغلي ثم تخفف النار ويتأكد من نضوج الأرز ثم تغلق النار ويترك الأرز ربع ساعة ليرتاح.



- كبسة اللحم الضاني للشيف الشربينى



مقادير الكبسة باللحم الضاني:

كيلو لحم ضاني بالعظم

٢ ملعقة كبيرة زيت

حبَّة طماطم متوسطة، مقطعة إلى قطع صغيرة

بصلة متوسطة، مقطعة

ملعقة صغيرة كمون

٤ حبات حبهان

١/٢ ملعقة صغيرة فلفل أسود

قليل من الملح

عود قرفة

٨ ملاعق كبيرة صلصة طماطم

مكعب مرقة

ملعقة صغيرة زنجبيل

كوب أرز بسمتي

قليل من الزعفران

4 حبات قرنفل



طريقة عمل الكبسة باللحم الضاني:



في إناء اسلقي اللحم وسخني الزيت ثم اقلي البصل حتى يطرى وأضيفي الطماطم والصلصة والتوابل واتركيها على النار لمدة دقيقة وأضيفي اللحم و اطهيه لمدة دقيقة مع التوابل

أضيفي مرقة اللحم واتركي الخليط يغلي واتركي الكبسة حوالي ١٥ دقيقة حتى ينضج الأرز.