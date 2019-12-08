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مرأة

بعد إصابة علاء الشربيني به.. تعرف على طرق الوقاية من انسداد الشرايين

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 03:19 م
الشيف علاء الشربيني
الشيف علاء الشربيني
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حياة عبد العزيز
تعرض الشيف علاء الشربيني لوعكة صحية خلال الساعات الماضية التي أدت لإجراء عملية انسداد الشرايين، فتعرف على طرق الوقاية منه وذلك وفقًا لموقع "medicalnewstoday".

تجنب تناول الدهون غير المشبعة

الدهون غير المشبعة تسبب خطرًا على صحة الأفراد، حيث توصي جمعية القلب الامريكية بأن هذه الأنواع من الدهون تحتوي على مستويات عالية من الكوليسترول المنخفض، الذي يسبب انسدادًا بالشرايين.

كما نصحت الجمعية بعدم تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة، وهي الأطعمة المقلية، الكعك، والفطائر، والمعجنات، السمن والزبدة، ومنتجات الألبان.

إن هذه الأطعمة تسبب أمراضا خطيرة على صحة القلب والأوعية الدموية، بجانب الإصابة بانسداد الشرايين.

ممارسة الرياضة

يعد مرض السمنة من أخطر الأمراض التي تجلب باقي الأمراض، فيجب اتباع ممارسة الرياضة مع انتظام الشخص على نظام غذائي صحي، ففقدان الشخص يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

فممارسة الرياضة يقوي عضلات القلب، ومن أبرز التمارين الصحية هي:
- الركض
- ركوب الدراجات
- المشي السريع
- سباحة
- لعب التنس

الحد من التوتر
يساهم التوتر في ارتفاع مستويات التوتر النفسي في حدوث رد فعل في الجسم، قد تساعد تقنيات الحد من الإجهاد، بما في ذلك تمارين اليوغا أو التأمل أو التنفس، لمساعدة الأشخاص على الاسترخاء.

تجنب التدخين
التدخين واحد من الأسباب التي تؤثر على صحة الأشخاص، سواء كان المدخن او الاشخاص الجالسين بجانبهم، فينصح أطباء الجمعية الامريكية للقلب بعدم التدخين.
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