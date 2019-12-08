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أخبار البلد

الصحة: تسجيل 293 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الجديدة بـ الأقصر

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 03:12 م
صدى البلد
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عبدالصمد ماهر
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تسجيل 293 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر، منذ بدء التسجيل فى الأول من شهر أكتوبر الماضي وحتى اليوم.

جاء ذلك خلال جولة لوفد الصحة والسكان، والمستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، التفقدية اليوم، لأعمال التجهيزات الجارية بمستشفى الأقصر الدولي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تفقدت أعمال رفع كفاءة مستشفى الأقصر الدولي، ووجهت الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة للرقابة والمتابعة، والمدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بمتابعة أن يكون النسق المعماري لكافة وجهات مستشفيات المنظومة الجديدة نمطًا واحدًا، كما تفقدت أقسام المستشفى لمتابعة سير العمل، وعقدت اجتماعًا مع قيادات الوزارة والفريق الطبي بالمستشفى، وشددت خلال الاجتماع على سرعة الانتهاء من كافة أعمال التجهيزات وفقًا لأعلى معايير الجودة، وبما يليق بالمنظومة الجديدة.

وأشار "السبكي" إلى أن مستشفى الأقصر الدولي هي أحد مستشفيات تقديم الخدمة الطبية من المستوي الثالث، حيث يخدم المستشفى حوالي 248 ألف مواطن، وتضم أقسام: باطنة، أطفال، جراحات (عامة - عظام –مسالك- عظام الأطفال - الفم والأسنان - قلب وصدر- تجميل - وجه وفكين - أوعية دموية - صدر - عمود فقري - مخ وأعصاب)، وطب العيون، ونساء وتوليد، ونفسية وعصبية، وطب الأورام، وأوعيه دمويه، وأمراض جلديه، وأانف وأذن وحنجرة، ومبتسرين، وجهاز هضمي وكبد، وصحة المرأة، وجراحة أورام، وأورام أطفال، وأمراض الدم، وروماتيزم وتأهيل، وأمراض قلب وصدر، ورعاية مركزة، وعلاج كيماوي.

وأضاف "السبكي" أن سعة المستشفى 365 سريرًا، ويضم 24 عيادة خارجية، و8 غرف عمليات وغرفتي عمليات صغرى، و4 وحدات للمناظير، وقسم للأشعة يضم ( رنين _ مقطعية – سونار – دوبلار – إيكو – سينية – متنقلة – ماموجرام. C-ARM، و7 معامل للتحاليل، و43 عناية مركزة، و22 حضانة، و36 ماكينة غسيل كلوي، وبنك دم تخزيني، و6 صيدليات.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.
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