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رياضة

الفيفا يكشف عن الكرة الرسمية لـ كأس العالم للأندية.. شاهد

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 04:48 م
كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية
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محمد السعيد
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن الكرة الرسمية، التي ستلعب بها منافسات بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في قطر.

ونشر الحساب الرسمي للفيفا، صورة لكرة التي ستلعب بها منافسات كرة القدم، والتي يسيطر على اللون الأبيض، مع ألوان الأحمر والأزرق والأسود.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم للأندية، في 11 ديسمبر الجاري، حتى 22 من الشهر ذاته.

وتشارك 7 أندية في البطولة، وهي السد القطري ممثل البلد المستضيف، وليفربول بصفته ممثلا لأوروبا، وفلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية "كوبا ليبرتادوريس"، والترجي التونسي بطل إفريقيا، والهلال السعودي بطل آسيا، ومونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف، وهينجين سبورت بطل أوقيانوسيا.

يذكر أن فريق ريال مدريد الإسباني أخر المتوجين ببطولة كأس العالم اللأندية.
الفيفا يكشف عن الكرة الرسمية لـ كأس العالم للأندية.. شاهد
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