حكم قراءة الإمام من المصحف | هل يجوز له فتح الهاتف إذا سها ولم يرده المصلون؟ .. الإفتاء تجيب| فيديو

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عبدالله سليم حكم قراءة الإمام من المصحف .. قال الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، إن الله سبحانه وتعالى حرم على المصلي أن يتحرك حركات كثيرة.



وأوضح «عبدالسميع»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل يجوز للإمام فتح الهاتف إذا سها ولم يرده المصلون ؟ أنه



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وأضاف أن فتح الإمام للهاتف أثناء الصلاة إذا سها ولم يرده المصلون؛ جائز إذا كان



حكم قراءة الإمام من الهاتف أثناء الصلاة

أجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن سؤال ورد اليه وذلك خلال فتوى مسجلة له، مضمونها ( ما حكم استخدام الجوال أثناء الصلاة في قراءة القرآن؟).



وأوضح ممدوح، قائلًا: إنه يجوز ولكن بشرط استعمال الجوال في قراءة القرآن فقط ولا تكون الحركة المتعلقة بالجوال كثيرة فتبطل الصلاة.



وتلقى الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية سؤالا يقول: هل تصح صلاة الإمام مع قراءته للقرآن من الهاتف المحمول؟.



قال أمين الفتوى إن الصلاة في هذه الحالة صحيحة، خاصة أن الهاتف المحمول به مساحة تجعله لا يقوم بتقليب الأوراق كثيرًا.



وأضاف الورداني، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن من أهم الأمور أنه يجب عليك أن تقرأ بما تحفظ مهما كان قليلا حتى لو كان من قصار السور، وعليك أن تزيد من الحفظ حتى لا تنشغل عن الصلاة بالتقليب في الهاتف.



وأشار أمين الفتوى إلى أن هناك كثيرًا من العلماء خاصة الشافعية فضلوا الصلاة بقصار السور بدلًا من قراءة بعض الآيات من سورة كبيرة، فقراءة سورة قصيرة كاملة تُثاب عليه ثوابا عظيما، بينما قراءة آيات من سورة كبيرة يُثاب على كل حرف فيه بحسنة، والحسنة بعشرة أمثالها.



وأوضح الورداني أن القراءة من المصحف الشريف أولى من القراءة من الهاتف المحمول حتى لا ينقطع اتصالك بالصلاة؛ لأن المصحف له جلاله، والإمساك بالمصحف في حد ذاته عباده، فضلًا عن هذا المحمول لأنه ربما يأتي لك اتصال أثناء القراءة منه في الصلاة.



حكم قراءة الحائض القرآن

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه وذلك خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمونه ( حكم قراءة القرآن الكريم من الهاتف أثناء الحيض ؟).



وأكد "عثمان"، إنه لا يجوز ذلك سوى للمعلمة او الطالبة التي تخشي فوات ما تحفظه فقط، وعلى السيدة العادية أن تكثر من ذكر الله فقط خلال تلك الفترة ولا تقرأ القرآن بأي وسيلة.



تلقى الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالا يقول "هل يجوز قراءة القرآن من الهاتف أثناء فترة الحيض؟".



أجاب أمين الفتوى عبر فيديو على الفيسبوك: يجوز أن تقرأ بعينها أو قلبها بدون أن تحرك لسانها بالتلاوة.



وقال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قراءة القرآن للحائض حرام عند جمهور أهل العلم، سواء كانت قراءة مجرده من ذهنك وذاكرتك أو القراءة المصحوبة بمس المصحف، لافتا إلى أن مس المصحف حرام ولا يجوز للحائض.



وأضاف "العجمي" في إجابته عن سؤال مضمونه "حكم قراءة القرآن للحائض؟"، أن الإمام مالك قال إن الحائض لها أن تقرأ القرآن وليس حراما شرعا لكنه لا يجوز لها مس المصحف.



وأوضح أمين الفتوى، أن في مثل هذه الأمور التي اختلف حولها جمهور العلماء فإن الخروج من الخلاف مستحب، مشيرا إلى أن مس المصحف والقراءة فيه أثناء الحيض ليس الوسيلة الوحيدة للمرأة الحائض للحفاظ على حفظها فمن الممكن تلجأ الي المصاحف الرقمية الموجودة على الهواتف والتابلت وغيره من وسائل اخرى. .. قال الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، إن الله سبحانه وتعالى حرم على المصلي أن يتحرك حركات كثيرة.وأوضح «عبدالسميع»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل يجوز للإمام فتح الهاتف إذا سها ولم يرده المصلون ؟ أنه لا يجوز للإمام البحث عن الهاتف في ملابسه ثم إخراجه ووضع كلمة السر لفتحه، ومن ثم البحث على تطبيق المصحف حتى يكمل القراءة أثناء الصلاة.اقرأ أيضًا: هل يجوز قراءة القرآن من الهاتف أثناء فترة الحيض وأضاف أن فتح الإمام للهاتف أثناء الصلاة إذا سها ولم يرده المصلون؛ جائز إذا كان الهاتف مفتوحًا ولم يكلفه استرجاع الآية التي كان يقرأها؛ الحركة كثيرًا.أجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن سؤال ورد اليه وذلك خلال فتوى مسجلة له، مضمونها ( ما حكم استخدام الجوال أثناء الصلاة في قراءة القرآن؟).وأوضح ممدوح، قائلًا: إنه يجوز ولكن بشرط استعمال الجوال في قراءة القرآن فقط ولا تكون الحركة المتعلقة بالجوال كثيرة فتبطل الصلاة.وتلقى الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية سؤالا يقول: هل تصح صلاة الإمام مع قراءته للقرآن من الهاتف المحمول؟.قال أمين الفتوى إن الصلاة في هذه الحالة صحيحة، خاصة أن الهاتف المحمول به مساحة تجعله لا يقوم بتقليب الأوراق كثيرًا.وأضاف الورداني، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن من أهم الأمور أنه يجب عليك أن تقرأ بما تحفظ مهما كان قليلا حتى لو كان من قصار السور، وعليك أن تزيد من الحفظ حتى لا تنشغل عن الصلاة بالتقليب في الهاتف.وأشار أمين الفتوى إلى أن هناك كثيرًا من العلماء خاصة الشافعية فضلوا الصلاة بقصار السور بدلًا من قراءة بعض الآيات من سورة كبيرة، فقراءة سورة قصيرة كاملة تُثاب عليه ثوابا عظيما، بينما قراءة آيات من سورة كبيرة يُثاب على كل حرف فيه بحسنة، والحسنة بعشرة أمثالها.وأوضح الورداني أن القراءة من المصحف الشريف أولى من القراءة من الهاتف المحمول حتى لا ينقطع اتصالك بالصلاة؛ لأن المصحف له جلاله، والإمساك بالمصحف في حد ذاته عباده، فضلًا عن هذا المحمول لأنه ربما يأتي لك اتصال أثناء القراءة منه في الصلاة.أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه وذلك خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمونه ( حكم قراءة القرآن الكريم من الهاتف أثناء الحيض ؟).وأكد "عثمان"، إنه لا يجوز ذلك سوى للمعلمة او الطالبة التي تخشي فوات ما تحفظه فقط، وعلى السيدة العادية أن تكثر من ذكر الله فقط خلال تلك الفترة ولا تقرأ القرآن بأي وسيلة.تلقى الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالا يقول "هل يجوز قراءة القرآن من الهاتف أثناء فترة الحيض؟".أجاب أمين الفتوى عبر فيديو على الفيسبوك: يجوز أن تقرأ بعينها أو قلبها بدون أن تحرك لسانها بالتلاوة.وقال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قراءة القرآن للحائض حرام عند جمهور أهل العلم، سواء كانت قراءة مجرده من ذهنك وذاكرتك أو القراءة المصحوبة بمس المصحف، لافتا إلى أن مس المصحف حرام ولا يجوز للحائض.وأضاف "العجمي" في إجابته عن سؤال مضمونه "حكم قراءة القرآن للحائض؟"، أن الإمام مالك قال إن الحائض لها أن تقرأ القرآن وليس حراما شرعا لكنه لا يجوز لها مس المصحف.وأوضح أمين الفتوى، أن في مثل هذه الأمور التي اختلف حولها جمهور العلماء فإن الخروج من الخلاف مستحب، مشيرا إلى أن مس المصحف والقراءة فيه أثناء الحيض ليس الوسيلة الوحيدة للمرأة الحائض للحفاظ على حفظها فمن الممكن تلجأ الي المصاحف الرقمية الموجودة على الهواتف والتابلت وغيره من وسائل اخرى.

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