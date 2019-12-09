سقوط سيارة من أعلى كوبرى أكتوبر أمام محطة قطارات رمسيس.. صور

سقطت منذ قليل سيارة ملاكى من أعلى كوبرى أكتوبر أمام محطة قطارات رمسيس.



تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة بمحيط محطة مصر بسقوط سيارة من أعلى كوبرى أكتوبر اتجاه المحطة.



وأسفر الحادث عن إصابة سائق السيارة بإصابات حرجة وتم نقله للمستشفى وجار رفع آثار الحادث.