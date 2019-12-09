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أخبار العالم

ولي العهد السعودي: المملكة حريصة على مساعدة واشنطن في تحقيقات حادث فلوريدا

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 08:58 ص
الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان
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أ ش أ
أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حرص المملكة على التعاون مع السلطات الأمريكية بتزويدها بالمعلومات التي تساعد في التحقيقات المتعلقة بإطلاق النار من قبل سعودي في ولاية فلوريدا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أجرى اتصالًا هاتفيًا بالرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عبر فيه عن تعازيه لفخامته ومواساته ودعمه لأسر ضحايا الحادث المأساوي بولاية فلوريدا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، كما نقل للرئيس الأمريكي مشاعر الشعب السعودي الذي عبر عن ألمه وصدمته تجاه هذه الجريمة الشنيعة.

وجدد ولي العهد السعودي خلال الاتصال التأكيد على حرص المملكة على التعاون المطلق من قبل الجهات السعودية المعنية مع السلطات الأمريكية بتزويدها بالمعلومات التي تساعد في التحقيقات المتعلقة بالجاني ودوافعه.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أجرى في وقت سابق اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي عبر فيه عن تلقيه ببالغ الحزن والأسى خبر إطلاق أحد الطلبة السعوديين النار في ولاية فلوريدا نتج عنه وفاة وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين.
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