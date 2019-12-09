ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أعلى معدل عالميا.. البنك الدولي: 76% من المصريين يمتلكون شققا سكنية

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 02:01 م
صدى البلد
Advertisements
آمنة عبد العظيم
قالت مارجا هوك إن 76% من الأسر المصرية يمتلكون وحدة سكنية وهو من أعلى معدلات التمليك للمنزل الخاص عالميًا.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي قبل قليل، أن القاهرة تعد من أكتر المدن عالميا التى تضم وحدات سكنية مملوكة لأفراد بنسبة تتجاوز 60%.

وحول نظام الإيجار أوضحت هوك أنه وفقا للمسح الذي تم إجراؤه على 1400 أسرة مصرية فإن 25% يعيشون في وحدات سكنية بإيجار قديم و 12% منهم بمحافظات ومدن خارج القاهرة و12% يعيشون في إيجار جديد.

وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الغالبية وفقا للدراسة يتجهون للإيجار القديم خاصة في المناطق الريفية ويبلغ المتوسط العام للإيجارات 761 جنيها مصريا.
Advertisements

ترشيحاتنا

بيان جديد من موسوعة جينيس يحرج تامر حسني

مدرب الأهلي يجتمع بـ ياسر إبراهيم في التتش

أغرب تقاليع الموضة 2019.. الشفاه الشيطانية والبنطلون المقلوب الأبرز

توفي ابنه فقرر الانتقام من طليقته بطريقة بشعة

تغيب عن كأس العالم.. إيقاف روسيا عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات لهذا السبب

عمره سنة ونصف.. تفاصيل العثور على دولفين نافق بالإسكندرية.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتغدى إيه النهاردة.. مكرونة بالموتزاريلا في الفرن وسلطة الكرنب الأحمر

أغرب تقاليع الموضة 2019.. الشفاه الشيطانية والبنطلون المقلوب الأبرز

أكثر 10 سيارات SUV مبيعًا في مصر 2019 .. صور