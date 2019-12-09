أعلى معدل عالميا.. البنك الدولي: 76% من المصريين يمتلكون شققا سكنية

قالت مارجا هوك إن 76% من الأسر المصرية يمتلكون وحدة سكنية وهو من أعلى معدلات التمليك للمنزل الخاص عالميًا.



وأضافت خلال مؤتمر صحفي قبل قليل، أن القاهرة تعد من أكتر المدن عالميا التى تضم وحدات سكنية مملوكة لأفراد بنسبة تتجاوز 60%.



وحول نظام الإيجار أوضحت هوك أنه وفقا للمسح الذي تم إجراؤه على 1400 أسرة مصرية فإن 25% يعيشون في وحدات سكنية بإيجار قديم و 12% منهم بمحافظات ومدن خارج القاهرة و12% يعيشون في إيجار جديد.



وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الغالبية وفقا للدراسة يتجهون للإيجار القديم خاصة في المناطق الريفية ويبلغ المتوسط العام للإيجارات 761 جنيها مصريا.