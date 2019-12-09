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أخبار البلد

تنشيط السياحة تختتم مشاركتها في المؤتمر السنوي لمنظمي الرحلات الأمريكيين

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 02:05 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
اختتم المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة ورئيس الوفد المصري مشاركة وزارة السياحة في فعاليات المؤتمر السنوي لإتحاد منظمي الرحلات الأمريكيين USTOA الذي اُقيم بمدينة أورلاندو بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من ٢-٦ ديسمبر الجاري.

وخلال فعاليات هذا المؤتمر عقد المهندس أحمد يوسف عدد من اللقاءات المهنية مع أهم الشركات السياحية ومنظمي الرحلات الأمريكيين؛ منها لقاء مع تيري دال رئيس اتحاد مُنظمى الرحلات الأمريكيين USTOA، ولقاء آخر مع كيث بارون رئيس شركة أبر كرومبي أند كنت؛ حيث أشادوا خلال هذه اللقاءات بمشاركة الوزارة في هذا المؤتمر السنوي الهام، مؤكدين على أن هذه المشاركة تدل على الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة السياحة للسوق الأمريكي كأحد الأسواق السياحية الهامة.

ومن جانبه أشار المهندس أحمد يوسف الى أن مشاركة الوزارة في هذا المؤتمر الهام هذا العام جاءت استجابة لرغبة القطاع الخاص المصري في التواجد الحكومي دعما لهم ولإرسال رسالة إيجابية للسوق الأمريكي لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

وأضاف رئيس الهيئة أن هذا المؤتمر يعد من أهم الفرص لتجمع أكبر عدد من الشركات السياحية ومنظمي الرحلات وصناع القرار الأمريكي العاملين في القطاع السياحي، بالإضافة إلى ممثلين من أكثر من ١٦٠ دولة.

واستعرض رئيس الهيئة خلال هذه اللقاءات الأساليب الترويجية الحديثة التي تعتمد عليها وزارة السياحة ويرتكز عليها محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، مشيرا الي الضوابط الجديدة للحملات الترويجية المشتركة ودورها الفعال والمؤثر في دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر وفتح أسواق سياحية جديدة.

وتناولت اللقاءات مناقشة فرص زيادة مجالات التعاون المشترك بين وزارة السياحة ممثلة في الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة وإتحاد منظمي الرحلات الأمريكيين للعمل على زيادة معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من السوق الأمريكي.

كما عقد المهندس أحمد يوسف عددا من اللقاءات الثنائية مع ممثلي شركات السياحة والفنادق المصرية المشاركة في هذا المؤتمر وشركة مصر للطيران؛ والذين ثمنوا خلال هذه اللقاءات مشاركة الوزارة في المؤتمر مما يعكس دعم الدولة المصرية لقطاع السياحة الخاص لدفع معدلات الحركة السياحية الوافدة من السوق السياحي الأمريكي.

كما شارك الوفد المصري برئاسة رئيس الهيئة في حضور عدد من ورش العمل والجلسات ذات الصلة لمناقشة تطورات الحركة السياحية على مستوى العالم وسبل زيادتها.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة ممثلة في هيئة تنشيط السياحة شاركت هذا العام في المؤتمر السنوي لإتحاد منظمي الرحلات الأمريكيين USTOA بعد إنقطاع دام لعدة سنوات، وذلك في إطار حرص الوزارة على إعادة صياغة وتطوير علاقاتها مع المؤسسات والكيانات الدولية وهو أحد العناصر الرئيسية لمحور الإصلاح المؤسسى ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.
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