ماجد نجم: جامعة حلوان تقدم منحا دراسية سنويا للطلاب الأفارقة

أطلق اليوم، مركز الدراسات والتعاون البحثي الإفريقي المؤتمر الدولي الأول للدراسات الإفريقية: (التنمية المستدامة لإفريقيا كما نتطلع إليها ) في الفترة من 9 - 11 ديسمبر 2019 بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان.





تحت رعاية وحضور كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتور مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام الرفاعى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.





بدأ الدكتور ماجد نجم كلمته بالترحيب بالحضور من الباحثين والعلماء مؤكدا مكانة أفريقيا في الرؤية الاستراتيجية لجامعه الذي يتجلي في تكريس الجامعة لكل طاقتها في خدمة النمو والازدهار في القارة السمراء مع العمل على توفير فرص التعاون المشترك ووضع حد للتحديات.





كل ذلك يأتي وفقا للرؤية الوطنية للقيادة السياسية المصرية وخطة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تحقيق التنمية المستدامة، كما أشار إلى ان جامعة حلوان كموسسة أكاديمية تؤمن بالدور الرئيسي والحيوي للتعليم وتحرص على تقديم المنح الدراسية سنويًا في المجالات المختلفة وخاصة الطب والتكنولوجيا للطلاب من كل أنحاء القارة، إضافة إلى عقد شراكات مع الجامعات الأفريقية الأخرى من بينها كينيا والسودان.





ثم تحدث رئيس الجامعة عن إطلاق مركز البحوث للدراسات الأفريقية والتعاون العلمي ودوره في توفير الخبرات المتنوعة والدعم العلمي من أجل تنمية وتقدم أفريقيا.





يناقش المؤتمر عدة محاور مهمة للنهوض بالقارة السمراء تتمثل في التكنولوجيا الحيوية والتنمية المستدامة والصحة و التعليم والطاقة الجديدة والمتجددة والفنون والآداب والتراث.





كما يهدف أيضا إلى البحث في الاستثمار العقاري وصناعة التشييد والبناء.



