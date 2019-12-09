اقتراحات النواب توافق على تحويل شوارع العاصمة الإدارية والمدن الجديدة لأرشيف تاريخي متطور

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي برئاسة النائب همام العدلي، علي مقترح النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، الموجه لرئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في شأن تسمية الشوارع والميادين في المدن الجديدة بأسماء رموز مصر التاريخية.



جاء ذلك في اجتماع اللجنة الاثنين، حيث استعرض الغول مقترحه أمام النواب وممثلي الحكومة، مؤكدا أن التاريخ اكتسب العديد من المعاني الفنية والمعالم الحضارية، وتعد القاهرة الخديوية نموذجا واضحا لتجربة التعبير عن الأماكن والأحداث، وتخليد ذكرى الشخصيات المصرية والأحداث الهامة في تاريخ مصر، بينما تحفل ذاكره بعض المدن بأرشيف تاريخي بما ضمه من أسماء لأحداث وشخصيات وأماكن في مصر.



وطالب عضو مجلس النواب بتسمية الشوارع والميادين في العاصمة الإدارية والمدن الجديدة علي مستوي محافظات مصر، بأسماء رموز مصر التاريخية حتى نمشي علي نفس النهج الذي سار عليه المصريون لتخليد ذكري الشخصيات التاريخية البارزة التي أثرت فينا جميعا وفي تاريخنا، مع أن يضم ذلك أيضا أسماء الشهداء الذين ضحوا بكل غال ونفيس من أجل الوطن.



ولفت عضو مجلس النواب في مقترحه إلي أن هذا التخليد لا بد أن يكون وفقا ما يمر به العصر، من تطورات تكنولوجية ومن ثم لا بد أن يصحب التسمية عمل لوحة إلكترونية توضيحية للشخصية التاريخية لتوعية الشباب بالشخصيات والأحداث التاريخية الهامة، وتعمل بالطاقة الشمسية كرمز للتحضر وللتماشي مع التقدم التكنولوجي الحديث، مشيرا إلي أن الدولة المصرية بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لديها رؤية واسعة نحو الامتداد العمراني بمختلف المحافظات بإنشاء مدن جديدة برؤية وفلسفة حديثة وفق الطراز العالمي، ضمن ما يعرف بـ"مدن الجيل الرابع"، التي تراعي توفير حياة أفضل للمواطن، من خلال فرص سكن واستثمار وعمل، وتعمل على مواجهة النمو العقاري غير المخطط أو العشوائي.



واستحسن ممثلو الحكومة المقترح المقدم من النائب، مؤكدين أنه سيتم في اعتبار الحكومة، وأنه لا تمانع من التطبيق وفق خطة محددة، في الوقت الذي تطبق بعض هذه الإطارات بأماكن قائمة، في الوقت الذي وافقت اللجنة عليه وقررت إحالة المقترح للحكومة للعمل علي تطبيقه.