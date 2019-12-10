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مرأة

بـ الزي الرسمي.. منة فضالي عبر انستجرام

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 06:27 ص
منة فضالي
منة فضالي
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أسماء عبد الحفيظ
نشرت الفنانة منة فضالي، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة لها.

وظهرت منة فضالي، بإطلالة رسمي، حيث ارتدت الأسود الأنيق، عبارة عن بليزر وتوب أسود .

واعتمدت منة فضالي، مكياجا لائقا على إطلالاتها بأحمر شفاه ، وهايلاينر وكونتور حدد ملامحها وأبرزها بشكل متناسق، وارتدت نظارة سوداء .
ولم تتكلف منة فضالي، في تسريحة شعرها بل اعتمدت تسريحة بسيطة من خلال انسدل شعرها على ظهرها من الخلف.
منة فضالي منة فضالي
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