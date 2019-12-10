فتحي سند مهاجما كهربا: الأستاذ فلسع من الزمالك وعمل فيلم عشان الفلوس

هاجم الإعلامي فتحي سند، محمود كهربا لاعب الزمالك السابق والأهلي، بسبب اختلاقه أزمة جدية خلال الفترة الماضية؛ من أجل الهروب من نادي الزمالك .



وقال فتحي سند، خلال لقائه بفضائية " أون سبورت : الأستاذ "كهربا" فلسع من الزمالك عشان الفلوس.. وعمل فيلم سينمائي وسافر على البرتغال ورجع عشان 20 مليون ".



وتابع فتحي سند:" لاعبو الزمالك خلقوا مشكلة علشان الإدارة اتأخرت عليهم في دفع المستحقات وتسببت في الهزيمة في العديد من المباريات .. انت بتاخد كتير مفيهاش مشكلة، لو حصل تأخير قدر ظروف النادي ".



وتساءل الإعلامي فتحي سند: "مين اللي بيدفع الفلوس دي كلها؟.. اتحاد الكرة بيشتغل ايه؟.. دي فوضى".



وأضاف فتحي سند أن لاعبي كرة القدم داخل الدوري المصري يجب ألا يتعدى سعر الواحد منهم 3 ملايين جنيه في العام الواحد، مستطردا: "يجب أن يكون راتب اللاعب من 3 إلى 5 ملايين جنيه ".