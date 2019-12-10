إسرائيل توجه ببناء مقر جديد للسفارة الأمريكية في القدس

أعطى رئيس بلدية الاحتلال في القدس، الضوء الأخضر لممثلي وزارة الخارجية الأمريكية ببناء مقر جديد للسفارة الأمريكية في القدس.





وقالت مواقع عبرية: إن القرار جاء عقب اجتماع رئيس بلدية الاحتلال في القدس موشيه ليون وممثلين عن الخارجية الأمريكية جرى الاتفاق على إقامة مبنى خاص بالسفارة الأمريكية في حي "تلبيوت" بعد الحصول على مخطط وترخيص مبنى السفارة.





وأضاف ليون: "تلقت السفارة الأمريكية اليوم ضوءًا أخضر من بلدية القدس في غضون ستة أشهر سنصل إلى مراحل متقدمة وفي غضون بضع سنوات، سنتمكن من افتتاح المقر الدائم للسفارة الأمريكية في القدس".





وتناول الاجتماع القضايا اللوجستية المتعلقة بالتخطيط والترخيص لهيكل السفارة في المستقبل.



