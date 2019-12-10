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حوادث

المشدد 15 سنة لمتهمين بسرقة مواطن والشروع في قتله بمدينة بدر

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 02:10 م
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
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أحمد مهدي
قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، بمعاقبة متهمين بسرقة مواطن بالإكراه والشروع فى قتله بمدينة بدر، بالسجن المشدد 15 سنة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، وعضوية المستشارين محمد فرج السعدنى و حسام الدين فتحى، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومجدى شكرى.

وأسندت النيابة للمتهمين "عصام .س "،سائق، و "عادل .ف"، سائق، بالاشتراك مع آخرين هاربين، سرقة المبلغ المالى المبين بالأوراق، والمملوك للمجنى عليه "عصام عبد العاطى"، بطريق الإكراه بأن باغتوه حال سيره مستقلًا سيارته بقطع الطريق أمامه، مشهرين أسلحة نارية آلية فى وجهه، وما أن حاول الهرب حتى أطلقوا على السيارة وابلا من الأعيرة النارية، خلفت تلفيات أدت لتعطلها، فبثوا الرعب فى نفسه، مما أدى لتخليه عن المبلغ المالى، واطلقوا عليه عيار نارى أصاب ساقه، فتمكنوا بتلك الطريقة من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، وحيازة ذخائر نارية بدون ترخيص.
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