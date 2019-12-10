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حوادث

سائق في غرفة نومي | مقاول المرج يبرر سبب التخلص من زوجته

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 02:12 م
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
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محمد العيسوى
قررت نيابة شرق القاهرة الكلية حبس المتهم بقتل زوجته في المرج عقب اكتشافه خيانتها له 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى.

كما أمرت بتشريح جثة المجني عليها لبيان الأسباب، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

بداية الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم إبراهيم سليم رئيس مباحث قسم شرطة المرج مفادة تلقى بلاغا من مقاول، باكتشافه مقتل زوجته 34 عامًا، وعلى الفور انتقلت ألاجهزة الأمنية وعثرت على الجثة مسجاة بسرير غرفة نومهما بالشقة، وبها جرح طعني بالرقبة من الناحية اليمنى.

وأكد المبلغ أمام رجال الأمن، بخروج زوجته صباحًا لشراء بعض المتطلبات وعقب عودتها، تناهى لسمعه صوت استغاثتها، ولدى استطلاعه الأمر عثر عليها على سلم العقار، مؤكدة تعدي سائق عليها بسلاح أبيض محدثًا إصابتها وفر هاربًا.

وقال المبلغ إنه لاحق المتهم، إلا أنه لم يتمكن من الإمساك به، وعقب عودته اكتشف وفاة زوجته، كما قرر الزوج في أقواله أنه يعمل في مجال المقاولات، ووجود خلافات مالية بينه ومرتكب الواقعة حول توريد الأخير لمواد بناء.

توصلت تحريات فريق البحث إلى عدم صحة ما جاء بأقوال المبلغ، وبإعادة استجواب الزوج، قرر أنه بتوقيت الواقعة كان نائمًا شقته، وعقب استيقاظه اكتشف غلق باب الغرفة من الخارج، فدلف لصالة الشقة من خلال نافذة مطلة عليها، حيث فوجئ بزوجته مع السائق، فتعدى عليه بعصا خشبية إلا أنه تمكن من الهرب.

وأكد أنه عقب عودته، نشبت مشادة كلامية بينه وزوجته، حاولت خلالها الهروب من الشقة، فاستل سكينًا من المطبخ، ولاحقها على سلم العقار وتعدى عليها محدثًا إصابتها التي أودت بحياتها.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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