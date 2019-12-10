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أخبار البلد

وليد زهران: أطالب بعودة سن الحضانة كما كان في السابق 7 و9 سنوات

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 05:24 م
المحامى وليد زهران
المحامى وليد زهران
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امل مجدى
قال المحامى وليد زهران، أن قانون الأحوال الشخصية يحتاج الكثير من التعديلات والتغييرات التى ننادى بها منذ سنوات .

وأضاف زهران فى تصريحات خاصة لصدى البلد أنه يجب أولًا خفض سن الحضانة كما كان بالسابق إلى 7و9 سنوات .

وتابع من الضرورى أيضًا إقرا الاستضافة للطرف غير الحاضن والرعاية المشتركة، مع إخطار المطلق فى حاله زواج الحاضنة لكى يتمكن من ضم أولاده وعدم تعريض الأطفال للخطر.

وأكمل أن هناك ضرورة للكشف العقلى والنفسى على الحاضنة قبل اعطاءها حضانة الطفل، وطالب أن تنظر المحكمة جميع قضايا الاحوال الشخصيه فى ملف واحد اختصارًا للوقت ولسرعه الفصل.

ونوه لضرورة وضع ماده تجريم لمن يمنع الطفل عن والده أو عن والدته، مع أن يكون مكان الاستضافة هو منزل غير الحاضن مع وضع الأطفال على قوائم الممنوعين من السفر.

جدير بالذكر أن الأزهر قدم مشروع قانون للأحوال الشخصية بعد أن استقبل بالفعل مجموعة من مشروعات قوانين للأحوال الشخصية من بعض أعضاء مجلس النواب والمجلس القومي للمرأة وجهات أخرى، عكفت هيئة كبار العلماء على إعداده ومراجعته مراجعة دقيقة لأكثر من عام، واستعان فيه بذوي الاختصاص والمهتمين بقضايا المرأة والطفل والاسرة.
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