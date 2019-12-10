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رياضة

التشكيل الرسمي .. صلاح يقود هجوم ليفربول أمام سالزبورج بدوري الأبطال

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 07:02 م
ليفربول
ليفربول
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أحمد هاني
أعلن الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لنادى ليفربول الإنجليزى، التشكيل الأساسى للفريق والذى سيخوض مواجهة سالزبورج فى دورى أبطال أوروبا.

وتقام مباراة ليفربول أمام سالزبورج، فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الأخير فى الجولة الأخيرة من مجموعات دورى أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل ليفربول كالاتي:

أليسون، أرنولد، لوفرين، فان دايك، روبيرتسون، هندرسون، فينالدوم، كيتا، ماني، صلاح، فيرمينو.

فيما جاء تشكيل سالزبورج كالاتي:

ستانكوفيتش، أولمر، فوبر، أنجويني، كريستنسين، يانوزوفيتش، مويبو، مينامينو، زوبوزلاي، هوانج، هالاند.
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