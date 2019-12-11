المالية: التهرب الضريبي جريمة مخلة بالشرف وعقوبتها السجن.. جمارك الإسكندرية تنظم مزادا لبيع 68.5 طن من المواد الغذائية غدا.. وبورسعيد تحبط محاولة تهريب قطع غيار سيارات وملابس

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وأعلنت جمارك الإسكندرية، عن تنظيم مزادا علنيا صباح غدا " الأربعاء" لبيع 3 لوطات مواد غذائية مختلفة الأنواع، وقال المنفذ الجمركي اليوم الثلاثاء، إنه من المقرر بيع 3 حاويات مختلفة بوزن إجمالي يبلغ 68.5 طن من الكبدة المجمدة والخرشوف المقشر و البلح المصري.وأضافت المصلحة أن الحاوية الأولي بوزن 29 طن كبدة مجمدة و الثانية بوزن 23.5 طن خرشوف مجمد مقشر و الثالثة بوزن 16 طن من البلح المصري، وأوضحت الجمارك أن عمليات البيع ستتم بكراسة شروط وبقيمة 50 جنيها.وتمكنت إدارة المنافذ بجمارك بورسعيد برئاسة السيد حسن مدير إدارة المنافذ الجمركية بالتنسيق مع مخابرات حرس وأمن حدود بورسعيد وقوات حرس الحدود ببورسعيد من ضبط محاولة تهريب كمية من قطع غيار السيارات والملابس الجاهزة والأحذية والشنط الأجنبية الصنع غير الخالصة الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية.وبناء على مذكرة مقدمة من مخابرات حرس وأمن حدود بورسعيد وقوات حرس الحدود ببورسعيد بمحاولة سائقى السيارات أرقام (ط ب ر 6758 ) و (ط ع د 9381 ) و (ط ع أ 5315) و (ط ب ر 7541 ) تهريب بضائع أجنبية غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية عبر جنوب منفذ الجميل الجمركى .وتم تشكيل لجنة جمركية من السيد عبدالعال وإبراهيم أبوبكر ومحمد بكر مديرى إدارة ونبيه صالح مأمور وجمال حسني مأمورى الجمرك وعلي جودة أمين مخزن بالتنسيق مع حرس الحدود حيث تم ضبط كل من السائق ا . ط . ب والسائق ت . س ولاذ السائقين الآخرين بالفرار، فتبين وجود 19800 طلمبة بنزين و 12695 شنطة مختلفة الأنواع والأحجام و 3970 كوتشي وحذاء أنواع وأشكال ومقاسات مختلفة و 650 مايوه أطفال و 350 زجاجة برفان ومزيل عرق و 300 فستان حريمي سواريه و 100 نظارة غطس و80 ماكينة حلاقة و2 غسالة فول اتوماتيك بإجمالي 37934 قطعة متنوعة والجميع أجنبى الصنع وغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.وبلغت قيمة المضبوطات الجمركية 3982021 جنيها.وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية 1235984 جنيهاكما قرر يسرى رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 22755 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات.يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.