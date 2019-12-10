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أخبار البلد

وزير دفاع جمهورية الجبل الأسود يغادر القاهرة

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 08:25 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير دفاع جمهورية الجبل الأسود
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نورهان خفاجي
غادر مطار القاهرة، وزير دفاع جمهورية الجبل الأسود بريدراج بوسكوفيتش، اليوم الثلاثاء، بعد زيارة للبلاد، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي وعددا من المسئولين.

وكان السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي رحب بزيارة وزير دفاع الجبل الأسود إلى مصر، والتي تعد الأولى من نوعها، مؤكدًا حرص مصر على دفع أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، والتطلع لأن تدشن الزيارة الحالية لمسئول الجبل الأسود علاقات تعاون مثمرة بين البلدين في مجال التعاون العسكري.

وأضاف المتحدث أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي العسكري بين البلدين، بما في ذلك التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات.
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