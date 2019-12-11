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مرأة

سيغير حياتك.. تعرف على فوائد الفلفل الأبيض للجسم

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 03:38 ص
صدى البلد
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نهى هجرس
يعد الفلفل الأسود من أهم البهارات التى توضع فى جميع الأطعمة، ويوجد أيضًا الفلفل الأبيض فهما يحتويان على نفس الطعم، ولكن على يحتويان على نفس القيمة الغذائية فالفلفل الأبيض يحتوى على العديد من الفوائد .

ووفقًا لموقع"boldsky" إليكم أبرز فوائد الفلفل الأبيض وهى:-

- يساعد فى تخفيف الآلم
وفقا لدراسة أجريت ، الفلفل الأبيض يحتوي على مركب الفينول النشط الذي لديه تأثير مضاد للالتهابات، وهذا يساعد في تخفيف الألم من الجزء المصاب من الجسم ويريح المريض.

- يساعد فى علاج مشاكل الجهاز التنفسى
هذه التوابل الثمينة هي ذات قيمة عالية للعوامل العلاجية مثل السكاريد المستقيم ، والتي تساعد في علاج البرد والربو ومشاكل الجهاز التنفسي الأخرى.

- يمنع قرحة المعدة
يحتوي الفلفل الأبيض على السيميتيدين ، وهى المادة التى تعمل على تحسين إفراز حمض المعدة لسهولة هضم الطعام، ومع ذلك فإن الفلفل الأبيض أقل فعالية بنسبة 40 مرة من الهستامين ، الذي يتم إنتاجه بشكل طبيعي في المعدة

- يشفي الصداع
يحتوي هذا التوابل العطرية على قلويد يدعى piperine وهو مفيد للغاية في علاج الصداع والصداع النصفي عن طريق منع انتقال الألم إلى الدماغ.

- يضبط ضغط الدم
البيبيرين والفلافونويد في الفلفل الأبيض يساعد على الحفاظ على ضغط الدم بشكل جيد كما أنها تساعد في تحسين الدورة الدموية فى الجسم.


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