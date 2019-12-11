هنفطر إيه.. بيض وبطاطس بطريقة غير تقليدية

تحتار النساء في اختيار قائمة طعام مناسبة للإفطار، سواء لزوجها أو أطفالها، تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفي نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها في وقت قصير، حتى لا تؤثر على أدائهم طوال اليوم، ووفقًا لكثير من الدراسات تعد وجبة الإفطار هي الأهم وإغفالها يصيب الكثيرين بالسمنة والهبوط وانخفاض التركيز.





بيض بالخضراوات للشيف إلهام فتحى





المقادير





1/4 ملعقة بابريكا

5 ملاعق كبيرة زيت زيتون

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح حسب الرغبة

2 فلفل خضراء حارة

4 بيضات

2 بصل مفروم

مكعبات طماطم مقشرة ومقطعة





طريقة التحضير





فى وعاء على النار أضيفى البصل وقلبي حتى تذبل و أضيفي الفلفل والطماطم واتركي المزيج على النار لحوالى 5 دقائق.





أضيفي البيض بدون تحريك وانثري البابريكا على الوجه وغطي الوعاء واتركيه على نار هادئة حتى ينضج البيض ثم قدميه.









بطاطس متبلة للشيف نجلاء شرشابى





مقادير بطاطس ودجز

نصف كيلو بطاطس

2 ملعقة كبيرة زيت

1 ملعقة كبيرة دقيق

1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم

1 ملعقة صغيرة روزماري أو زعتر

1 ملعقة صغيرة بابريكا

ملح

فلفل أسود





طريقة تحضير بطاطس ودجز

* يخلط زيت زيتون مع البطاطس المقطعة أرباع

* تضاف التوابل من ملح وفلفل ودقيق وبودرة ثوم وروزماري وزعتر وبابريكا

* وتقلب جيدا حتى تغلف جميع قطع البطاطس بالتتبيلة

* ترص في صينية فرن وتدخل فرن ساخن حتى تنضج



