رفع كفاءة منظومة القطاعات الصحية والتعليمية والتموينية أبرزها.. صدى البلد يرصد مطالب عدد من أهالي أسوان

= صدى البلد ترصد مطالب عدد من أهالى أسوان

= الإستمرار فى تطوير وتجميل عاصمة الشباب الإفريقى

= رفع كفاءة منظومة القطاعات الصحية والتعليمية والتموينية

= وضع حل جذرى لمشكلة تسرب الأدخنة من مصنع كيما القديم



أسوان عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة بالقارة السمراء على طريق التنمية والتحديات ، وهناك آمال وطموحات عديدة يأمل أهالى المحافظة لتلبيتها لرفع المعاناة عن كاهلهم وتحقيقها فى أقرب وقت ممكن ، ومن بينها مطالب عامة ، وأخرى مطالب خاصة.



وفى هذا الصدد رصد " صدى البلد " أبرز هذه المطالب العامة حيث يطالب أحمد مصطفى - مرشد سياحى بأن يتم الحفاظ والاستمرار على الحالة الجمالية التى تشهدها غالبية ومعظم المناطق داخل مدينة أسوان حاليًا بالتزامن مع إنعقاد منتدى السلام والتنمية المستدامة خلال يومي غد وبعد غد ، وأن تستكمل منظومة التطوير والتجميل والتشجير والدهانات والإنارة لتعود أسوان كما كانت لما تمتلكه من مقومات طبيعية يجب استثمارها بالشكل الأمثل لتستقبل السائحين والزائرين لها ، وخاصة مع الموسم السياحى الحالى وقرب الاحتفال بأعياد الكريسماس والعام الميلادى الجديد .



فيما طالب عوض خليفة - موظف، بضرورة الاستمرار فى رفع جودة الخدمات بالمنظومة الصحية والتعليمية والإجتماعية والتموينية وغيرها وخاصة فى القرى والنجوع لتلبية المطالب الجماهيرية فى هذه القطاعات الحيوية بما يلبى معه إحتياجات المواطن الأسواني، وأن يتم رفع كفاءة المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية، وأيضًا المدارس المختلفة لتكون جاهزة بالجودة المطلوبة سواء فى توفير الكوادر البشرية من الأطباء والتمريض، وكذا توفير المستلزمات الطبية المختلفة فيما يتعلق بالقطاع الصحي، مع سد العجز فى المعلمين داخل المدارس ورفع كفاءتها وتطويرها لتهيئة الأجواء الدراسية المناسبة لأبنائنا الطلاب لتحقيق أعلى الدرجات فى التحصيل الدراسى والوصول لمراكز متقدمة فى مختلف المراحل التعليمية.



وقال عوض خليفة، إنه بالتوازى مع ذلك نطالب بضرورة زيادة المجمعات الإستهلاكية والتموينية من خلال فتح المزيد من هذه المجمعات وخاصة بالقرى والنجوع لتوفير السلع الأساسية والاستهلاكية بالأسعار المخفضة التى تتناسب وتتلاءم مع الظروف المعيشية والأسرية للمواطنين البسطاء ، مع تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسعار وتحقيق السيطرة الكاملة عليها .



ومن بين المطالب الملحة والتى يعانى منها بعض الأهالى بمنطقة القطبى المتفرعة من الشارع الجديد بوسط مدينة أسوان هى حدوث أكثر من كسر بمواسير الصرف الصحي، وطفح متكرر لمياهها، نظرًا لقدم وتهالكها بهذا الخط الرئيسى؛ مما يؤثر بالسلب على البيئة سلامة المبانى والمنشآت القائمة بالمنطقة.



فيما أكد مسئول شركة مياه الشرب والصرف الصحى أن خط الصرف الرئيسى بمنطقة القطبى مدرج ضمن خطة الشركة للإحلال والتجديد فى العام الحالى ٢٠١٩ /٢٠٢٠ وسيتم تغيير المواسير القديمة بأخرى جديدة وبأقطار أكبر من أجل إستيعاب كافة كميات مياه الصرف الناتجة عن التوسعات العمرانية الجارية بالمنطقة فى الفترة الحالية وفى المستقبل.



وقال إنه بالتوازى مع ذلك يتم القيام بأعمال التطهير والتسليك والصيانة لخط الصرف الصحى الرئيسى بالمنطقة بصفة دورية وبشكل مستمر لتلافى الكسورات والطفح المتكرر.



وهناك الكثير من المطالب الخاصة بالمواطنين والتى تتمثل فى توفير محلات لهم حيث تقوم أجهزة المحافظة بإدراج هذه المطالب ضمن المستهدف تخصيص محلات لهم بالسويقات الجديدة الجارى طرحها للمستفيدين فى الفترة المقبلة وذلك بعد استيفاءها لكافة الإجراءات والشروط المنظمة مراعاة لظروفهم الأسرية الصعبة.



كما توجد هناك العديد من المطالب لبعض المواطنين من محدودى الدخل والبسطاء من أبناء محافظة أسوان والتى تتمثل فى تقديم مساعدات مالية لهم لتعولهم على تلبية إحتياجاتهم ومطالبهم اليومية من المأكل والمشرب حيث تقوم مديرية التضامن الإجتماعى بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات والجمعيات الخيرية لتقديم المساعدات المالية وتوفير معاشات تكافل وكرامة وضمان اجتماعي لهم وذلك بعد إجراء الدراسة والبحث الاجتماعي اللازم لهذه الحالات للتأكد من استحقاقهم لهذه الإعانات لمواجهة المتطلبات المعيشية الصعبة، مع تقديم المساعدات أيضًا للعرائس المقبلات على الزواج.



ومن أهم ما يعانى منه بعض أهالى مدينة أسوان؛ هو التلوث البيئى الناتج عن مصنع كيما القديم، حيث قال حسنى أحمد، أحد الأهالى المقيمين فى المنطقة المحيطة بمصنع كيما القديم، إن الانبعاثات والأدخنة الناتجة من المصنع مضرة، وتسبب حساسية الصدر للمواطنين المقيمين بالمنطقة ، وغيرها من الأمراض الأخرى من إختناقات وغير ذلك، ونأمل بوضع حل جذري لإنهاء هذه المشكلة للانبعاثات حتى يتسنى لنا التواجد فى طمأنينة صحية لنا ولأولادنا.



فيما قال حسين مصطفى إأنه منذ نحو أسبوعين تسببت ادخنة مصنع كيما القديم فى تعرض 84 طالبة ومعلمة بمدرسة حسين مرسال الثانوية الفنية للبنات بمنطقة المحمودية بمدينة أسوان لاختناق رئوي، وعلى الفور تم نقلهن لمستشفى أسوان الجامعى، ومستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة، وتماثلهن للشفاء وتم خروجهن من المستشفيات.



فيما قرر محافظ أسوان السابق- وقتذاك- وقف تشغيل وحدة حامض النيتريك بالمصنع لحين توفيق أوضاعه البيئية، كما قررت وزارة البيئة تشكيل لجنة وإعداد تقرير عن حالة المصنع.



بينما أشار الدكتور ممدوح السيد، رئيس فرع جهاز شئون البيئة بأسوان بأن اللجنة التى تم تشكيلها من وزارة البيئة قامت بتفقد مصنع كيما القديم لتحديد سبب الأدخنة المتسربة من المصنع والتى أدت إلى حدوث حالات اختناق للطالبات والمعلمات بمنطقة المحمودية حيث أكدت اللجنة على أن تقادم وحدة إنتاج حامض النيتريك بالمصنع هو السبب الرئيسى لهذه الأدخنة حيث يعود عمرها إلى عام 1956 أى منذ إنشاء المصنع.



وأوضح أنه تم من قبل تحرير العديد من التقارير والمخالفات ضد المصنع خلال الفترات السابقة نتيجة تسرب كميات من الأدخنة التى تضر بصحة الإنسان، وطالب الجهاز من إدارة المصنع بضرورة إحلال وتجديد هذه الوحدة أو استبدالها بوحدة جديدة وهو ما لم يحدث.



وأكمل أن نقص الأكسجين عند تشغيل هذه الوحدة هو السبب الرئيسى لتسرب غاز الأمونيا بشكل كثيف مما أدى لاختناق الطالبات، وهى مشكلة مزمنة ومتكررة فى هذه الوحدة منذ سنوات طويلة ، وكانت هذه الأدخنة تتجه فى المعتاد ناحية الجنوب بعيدًا عن الكتلة السكنية لذلك لم يعان منها المواطنون بشكل كبير خلال السنوات الماضية، ولكن فى الواقعة الأخيرة تسببت الرياح فى تغيير مسار الأدخنة وتوجهها إلى المنطقة السكنية فى المحمودية مما أدى إلى حدوث حالات الاختناق لدى الطالبات داخل إحدى المدارس، وأن وحدة حامض النيتريك فى مصنع كيما مغلقة حاليًا بناءً على قرارات الجهات المختصة والتى تم اتخاذها نتيجة التقارير المسبقة التى أعدها فرع جهاز شئون البيئة بأسوان خلال الفترات الماضية.



فيما أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجديد أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى عقب حلف اليمين الدستورية تعتبر منهاج عمل لبذل الجهود لخدمة المواطن الأسوانى حيث سيتم تركيز الإهتمام على تلبية إحتياجات المواطنين فى كافة القطاعات كالتعليم والصحة والبنية الأساسية والنظافة العامة وغيرها من القضايا التى تهم الشارع الأسوانى مع العمل على إستغلال المزايا النسبية وتعظيم مواردها .



وأشار إلى أنه سيمد يده للجميع من خلال التواصل المباشر مع أعضاء مجلس النواب عن المحافظة ، وأيضًا سيعقد لقاءات دورية مع كافة فئات وأطياف المجتمع الأسوانى ، ولاسيما الشباب للتكاتف معه من أجل النهوض بهذه المحافظة العريقة لأننى أؤمن بدور أبناء المخلصين الحريصين على تنميتها لتكون دائمًا فى أبهى صورها.



وأوضح أنه لن يترك أى عنصر أو قيادة فاسدة قد تشكل أى إعاقة لمسيرة العمل التنفيذي بالمحافظة وخاصة أن مكافحة الفساد تأتى فى أولويات العمل العام له ، مع تطبيق القانون على الجميع بعدالة ودون تمييز لأنه سيقف على مسافة واحدة من الجميع إيمانًا منه بأن كل المواطنين متساوون فى الحقوق المشروعة وعليهم نفس الواجبات.



وأضاف عطية أنه سيتم الإسراع من وتيرة العمل بالمشروعات الجارية فى مجالات البنية الأساسية والخدمية مع الوضع فى الإعتبار لجذب المزيد من المشروعات الإستثمارية فى مختلف المجالات من أجل توفير فرص عمل حقيقة للشباب تساهم بدورها فى الحد من مشكلة البطالة.



وقال المحافظ إننا وضعنا أيدينا على مختلف المشاكل الموجودة بالمحافظة وتم التعرف عليها ومناقشتها بدقة ، وبدأنا فى دراستها على الفور عقب تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى أعطى توجيهاته إلى ضرورة الإلتحام المباشر مع المواطنين وتنفيذ أعمال التطوير والتحديث.



وأضاف من واقع الدراسة المبدئية للمشاكل التى تعانى منها المحافظة، هناك بعضًا منها سنتبنى لها حلول سريعة، وأخرى تتطلب بعض الإجراءات التنسيقية لحلها فى أقرب وقت ، ونحن نسير على مبدأ أنه لا توجد مشكلة إلا ولها حل فى ظل توافر الإرادة والإصرار على النجاح وهو ما نعتمد عليه طوال فترة عملنا ، وليس هناك مجالًا للاستسلام أو الفشل .



واستطرد: نسعى للعمل كفريق واحد ينتهج الجد والإخلاص لتعظيم الإيجابيات وهو الذى يحتاج إلى التعاون والتكاتف بين الجميع لتحقيق آمال وطموحات أبناء هذه المحافظة، وسنقوم بالعمل لخدمة أهالي أسوان، والحرص على الصالح العام، كما أننى لن أترك أى مشكلة إلا وسيتم التعامل السريع معها ، ولن يهمل مواطنا مصريا أسوانيا واحدا .



وأوضح محافظ اسوان، أنه سيتم التواصل مع الوزارات والجهات المختلفة لوضع الحلول لأى مشاكل أو مطالب أولًا بأول ، كما أن تكليفات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وأيضًا اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية تتضمن تنفيذ أعمال التطوير والتحديث والعمل الميدانى والنزول إلى الشارع وهو ما سنسعى إلى تنفيذه على أرض الواقع بمنتهى الجد والإخلاص بما يعود بالنفع على المواطن الأسوانى.



وكلف محافظ أسوان بضرورة التعاون ببن كافة الأجهزة والجهات والعمل بروح الفريق الواحد بحيث يتم التنسيق المسبق لإنهاء كافة الأعمال المتعلقة بالمرافق العامة والبنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحى والإتصالات والكهرباء قبل البدء فى تنفيذ أعمال الرصف لعدم إهدار المال العام ، وليعقب الإنتهاء من الرصف وضع اللمسات الجمالية من التشجير والدهانات والإنارة لإظهار الوجه الحضارى لعاصمة الشباب الإفريقى لتكون دائمًا فى أبهى صورها وعلى أتم إستعداد وجاهزية لإستقبال ضيوفها وزائريها من مختلف أنحاء العالم.



وأكد اللواء أشرف عطية ضرورة أن يتم تنفيذ أعمال التطوير والتجميل بشكل متوازى بالشوارع الداخلية والرئيسية لإضفاء الشكل الجمالى بكافة أنحاء المدينة السياحية، على أن تقوم كل جهة بالعمل على إنهاء كافة الأعمال المنوطة بها وفى حالة ظهور أى عوائق فى سير العمل يتم عرضها على المحافظ شخصيًا لسرعة حلها مع الوزارات المختصة وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها .



وشدد المحافظ على مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالإستمرار فى أعمال التطهير والتسليك بخطوط وشبكات الصرف ، مع التعامل الفورى مع أى شكاوى أو بلاغات للمواطنين أولًا بأول، وفى نفس الوقت يقوم مسئولى الوحدة المحلية بسرعة تلافي الملاحظات التى رصدها المحافظ وتكثيف أعمال النظافة العامة ، مع سرعة الإنتهاء من أعمال التشجير والدهانات والإنارة ، ليتوازى مع ذلك قيام إدارة المرور بتكثيف حملاتها لتنظيم الحركة المرورية لحماية المواطنين وكذلك منع سير التوك توك والتروسيكلات وعربات الحنطور بالشوارع الرئيسية والإلتزام بالأماكن المخصصة للسير فيها .