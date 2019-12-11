ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد حسن ينشر صورة برفقة ابنته .. شاهد

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 06:03 ص
احمد حسن وابنته
احمد حسن وابنته
Advertisements
محمد بدران
نشر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم وقائد منتخب مصر السابق، صورة جديدة له عبر حسابه على "انستجرام".

وظهر أحمد حسن في الصورة، مع ابنته، في أثناء تناولهما الغداء، فى أحد الأماكن العامة، نالت اعجاب متابعيه وانهالت عليها التعليقات. 

يذكر أن أحمد حسن من مواليد مغاغة بالمنيا وهو لاعب كرة قدم معتزل والمدير الفني السابق لنادي بتروجيت، ويعد أكثر لاعبي منتخب مصر والدول الأفريقية والعالم مشاركة في المباريات الدولية برصيد 184 مباراة.

ولعب أحمد حسن لأكبر الأندية في مصر الزمالك والأهلي والإسماعيلي فضلًا عن مسيرته الاحترافية في بشكتاش التركي وأندرلخت البلجيكي.

وسبق أن استقال أحمد حسن من منصبه، كمشرف على الكرة بنادي بيراميدز، ولم يعلن عن وجهته المقبلة حتى الآن.
أحمد حسن ينشر صورة برفقة ابنته .. شاهد
Advertisements

ترشيحاتنا

عاصفة شديدة تتسبب في انقلاب شاحنة كبيرة بـ بريطانيا.. فيديو

أمن الغربية يكشف عن غموض واقعة اختفاء سيدة وأبنائها في زفتى

سيغير حياتك.. تعرف على فوائد الفلفل الأبيض للجسم

في الذكرى الـ 48 لوفاة المنشد طه الفشني.. نجله يكشف عن محاولات إدخاله مجال الغناء.. فيديو

6 فوائد غير متوقعة لـ قشر اليوسفي أبرزها يساعد على إنقاص الوزن

زوجة عماد متعب تبهر السوشيال ميديا بأحدث جلسة تصوير برفقة تمارا.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجآت عن عمال محاجر المنيا.. اليومية 100 جنيها وتعمل بدون ترخيص.. والدولة تتجه للتقنين

داليا مصطفى في ضيافة صدى البلد.. صور

هنتعشى ايه النهاردة .. عجة بطاطس وسلطة خضراوات وتارت بالجيلي