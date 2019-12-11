أحمد حسن ينشر صورة برفقة ابنته .. شاهد

نشر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم وقائد منتخب مصر السابق، صورة جديدة له عبر حسابه على "انستجرام".



وظهر أحمد حسن في الصورة، مع ابنته، في أثناء تناولهما الغداء، فى أحد الأماكن العامة، نالت اعجاب متابعيه وانهالت عليها التعليقات.



يذكر أن أحمد حسن من مواليد مغاغة بالمنيا وهو لاعب كرة قدم معتزل والمدير الفني السابق لنادي بتروجيت، ويعد أكثر لاعبي منتخب مصر والدول الأفريقية والعالم مشاركة في المباريات الدولية برصيد 184 مباراة.



ولعب أحمد حسن لأكبر الأندية في مصر الزمالك والأهلي والإسماعيلي فضلًا عن مسيرته الاحترافية في بشكتاش التركي وأندرلخت البلجيكي.



وسبق أن استقال أحمد حسن من منصبه، كمشرف على الكرة بنادي بيراميدز، ولم يعلن عن وجهته المقبلة حتى الآن.